Installieren Sie Speakr als Ein-Klick-Installation.
Selbst gehostete KI-Transkriptionsplattform, die gesprochene Audioinhalte in durchsuchbares, organisiertes Wissen umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Speakr erstellen kÃ¶nnen
Speakr ist eine selbst gehostete KI-Transkriptions- und Notizplattform, die entwickelt wurde, um Ihre Audioinhalte zu erfassen, zu transkribieren und verstÃ¤ndlich zu machen. Es unterstÃ¼tzt mehrere Transkriptions-Backends â€“ darunter WhisperX, OpenAI und Mistral â€“ und bietet Ihnen die FlexibilitÃ¤t, lokale oder cloudbasierte Verarbeitung zu wÃ¤hlen. Sprecher-Diarisierung, Stimmprofile und KI-generierte Zusammenfassungen helfen dabei, Erkenntnisse aus Meetings, Interviews und Vorlesungen zu gewinnen.
Mit Multi-User-UnterstÃ¼tzung, OIDC SSO, einer REST-API mit Webhooks und Integrationen fÃ¼r n8n, Zapier und Make fÃ¼gt sich Speakr nahtlos in Team-Workflows ein. Wenn Sie es selbst hosten, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber alle Aufnahmen und Transkripte.
Hauptmerkmale von Speakr
Flexible Transkriptions-Backends
Verbinden Sie sich mit WhisperX, OpenAI, Mistral oder einem beliebigen kompatiblen ASR-Dienst, um Ihren Anforderungen an Datenschutz und Genauigkeit gerecht zu werden.
Sprecherdiarisierung
Einzelne Sprecher in Aufnahmen automatisch identifizieren und kennzeichnen, mit UnterstÃ¼tzung von Stimmprofilen bei Verwendung von WhisperX.
KI-Zusammenfassungen und Suche
Generieren Sie automatische Zusammenfassungen und nutzen Sie den semantischen Inquire Mode, um Bedeutungen in Ihrer gesamten Transkriptionsbibliothek zu durchsuchen.
Mehrbenutzer und SSO
UnterstÃ¼tzen Sie mehrere Benutzer mit granularer Freigabe, Ã¶ffentlichen Links und OIDC SSO, einschlieÃŸlich Keycloak, Azure AD, Google und Auth0.
Workflow-Integrationen
Downstream-Automatisierung Ã¼ber REST API und Webhooks auslÃ¶sen, mit vorgefertigten Konnektoren fÃ¼r n8n, Zapier und Make.
Warum Speakr auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.