Speakr ist eine selbst gehostete KI-Transkriptions- und Notizplattform, die entwickelt wurde, um Ihre Audioinhalte zu erfassen, zu transkribieren und verstÃ¤ndlich zu machen. Es unterstÃ¼tzt mehrere Transkriptions-Backends â€“ darunter WhisperX, OpenAI und Mistral â€“ und bietet Ihnen die FlexibilitÃ¤t, lokale oder cloudbasierte Verarbeitung zu wÃ¤hlen. Sprecher-Diarisierung, Stimmprofile und KI-generierte Zusammenfassungen helfen dabei, Erkenntnisse aus Meetings, Interviews und Vorlesungen zu gewinnen.

Mit Multi-User-UnterstÃ¼tzung, OIDC SSO, einer REST-API mit Webhooks und Integrationen fÃ¼r n8n, Zapier und Make fÃ¼gt sich Speakr nahtlos in Team-Workflows ein. Wenn Sie es selbst hosten, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber alle Aufnahmen und Transkripte.