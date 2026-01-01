Gotify ist ein schlanker Open-Source-Push-Benachrichtigungsserver, der es Ihnen ermöglicht, Nachrichten in Echtzeit zu senden und zu empfangen. Eine unkomplizierte REST-API erleichtert die Integration von Benachrichtigungen aus Skripten, Überwachungstools, Cron-Jobs und Anwendungen, ohne auf Firebase, Pushover oder andere Drittanbieterdienste angewiesen zu sein. Es unterstützt mehrere Client-Anwendungen und organisiert Benachrichtigungen nach Quelle mit Prioritätsstufen.

Das Selbst-Hosting von Gotify bewahrt alle Benachrichtigungsdaten auf Ihrem eigenen VPS auf und garantiert so Datenschutz und Verfügbarkeit. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass es bequem neben anderen Anwendungen läuft, ohne um Speicher oder CPU zu konkurrieren.