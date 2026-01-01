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KI-gestützter, Chat-basierter SQL-Client, der jede Datenbank mit einfachem Englisch abfragt, anstatt SQL zu schreiben.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit SQLChat erstellen können

SQLChat ist ein Chat-basierter SQL-Client, der sich mit Ihren bestehenden Datenbanken verbindet und Ihnen ermöglicht, diese mittels natürlicher Sprache abzufragen. Anstatt SQL manuell zu schreiben, beschreiben Sie, was Sie möchten, in einfachem Englisch, und SQLChat übersetzt es in eine SQL-Abfrage, führt diese aus und liefert die Ergebnisse zurück – alles innerhalb einer Konversationsschnittstelle. Es liest Ihr Datenbankschema automatisch, sodass generierte Abfragen auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.

Das Selbst-Hosting von SQLChat auf Ihrem VPS bedeutet, dass Datenbank-Anmeldeinformationen und Abfrageergebnisse niemals Ihre eigene Infrastruktur verlassen. Das zustandslose Single-Service-Design macht es leichtgewichtig und einfach zu warten, während die Unterstützung eines benutzerdefinierten KI-Endpunkts es Ihnen ermöglicht, Inferenzen über jedes OpenAI-kompatible Modell zu leiten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von SQLChat

Abfragen in natürlicher Sprache

Beschreiben Sie, was Sie wollen, in einfachem Englisch, und SQLChat generiert das SQL, führt es aus und liefert Ergebnisse, ohne dass Sie die genaue Syntax kennen müssen.

Multi-Datenbank-Unterstützung

Verbinden Sie sich mit MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase und anderen Datenbanken über eine einzige Oberfläche, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Schema-bewusste KI

SQLChat liest Ihr Datenbankschema automatisch, wodurch die KI in der Lage ist, präzise Abfragen zu generieren, die auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.

Benutzerdefinierter KI-Endpunkt

Richten Sie SQLChat auf jeden OpenAI-kompatiblen API-Endpunkt aus, einschließlich selbst gehosteter Modelle über Ollama, um die KI-Inferenz auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu halten.

Zustandslose Bereitstellung

Im Einzelbenutzermodus speichert SQLChat keine Daten serverseitig — Verbindungsprofile befinden sich im Browser, wodurch die Bereitstellung schlank und ohne Datenbankabhängigkeit bleibt.

Warum SQLChat auf Hostinger ausführen?

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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