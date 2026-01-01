SQLChat ist ein Chat-basierter SQL-Client, der sich mit Ihren bestehenden Datenbanken verbindet und Ihnen ermöglicht, diese mittels natürlicher Sprache abzufragen. Anstatt SQL manuell zu schreiben, beschreiben Sie, was Sie möchten, in einfachem Englisch, und SQLChat übersetzt es in eine SQL-Abfrage, führt diese aus und liefert die Ergebnisse zurück – alles innerhalb einer Konversationsschnittstelle. Es liest Ihr Datenbankschema automatisch, sodass generierte Abfragen auf echte Tabellen- und Spaltennamen verweisen.

Das Selbst-Hosting von SQLChat auf Ihrem VPS bedeutet, dass Datenbank-Anmeldeinformationen und Abfrageergebnisse niemals Ihre eigene Infrastruktur verlassen. Das zustandslose Single-Service-Design macht es leichtgewichtig und einfach zu warten, während die Unterstützung eines benutzerdefinierten KI-Endpunkts es Ihnen ermöglicht, Inferenzen über jedes OpenAI-kompatible Modell zu leiten.