Memgraph ist eine In-Memory-Graphdatenbank, die fÃ¼r Echtzeit-Traversierungen auf groÃŸen, miteinander verbundenen DatensÃ¤tzen entwickelt wurde. Sie ist vollstÃ¤ndig Cypher-kompatibel â€“ was sie zu einem direkten Ersatz fÃ¼r Neo4j-Abfragen macht â€“ und bietet gleichzeitig eine deutlich geringere Latenz bei Streaming- und ereignisgesteuerten Workloads. Die gebÃ¼ndelte MAGE-Bibliothek fÃ¼gt Ã¼ber 50 Graphenalgorithmus-Module (PageRank, Community-Erkennung, kÃ¼rzeste Pfade und mehr) hinzu, die nativ in der Datenbank ohne externe Frameworks ausgefÃ¼hrt werden.

Diese Bereitstellung koppelt Memgraph mit Memgraph Lab, einer browserbasierten visuellen Abfrageschnittstelle zum Schreiben von Cypher-Abfragen, zum Erkunden der Graphenstruktur und zum AusfÃ¼hren von Algorithmus-Experimenten. Der Betrieb beider auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Speicherzuweisung, Datenaufbewahrung und Zugriffsrichtlinien â€“ ohne Cloud-Preise pro Knoten oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen.