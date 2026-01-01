Pgweb als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger webbasierter PostgreSQL-Browser ohne Abhängigkeiten zur sofortigen Datenbankerkundung von jedem modernen Browser aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pgweb erstellen können
Pgweb ist ein moderner, plattformübergreifender PostgreSQL-Datenbankbrowser, der mit Go erstellt und als einzelne Binärdatei ohne externe Abhängigkeiten verteilt wird. Er bietet eine übersichtliche Weboberfläche zum Durchsuchen von Schemata, Ausführen benutzerdefinierter SQL-Abfragen und Exportieren von Daten – ohne die Komplexität traditioneller Datenbankverwaltungssuiten.
Die Bereitstellung von Pgweb auf Ihrem VPS bietet Ihrem gesamten Team einen zentralisierten, stets zugänglichen Datenbankbrowser, der durch HTTP-Basisauthentifizierung gesichert ist. Er läuft neben Ihren PostgreSQL-Instanzen in einem privaten Netzwerk und bietet sicheren Ad-hoc-Abfragezugriff, ohne rohe Datenbankanmeldeinformationen für Entwickler offenzulegen.
Hauptmerkmale von Pgweb
Keine Abhängigkeiten
Die Bereitstellung als einzelne Binärdatei bedeutet, dass Sie PostgreSQL-Datenbanken in Sekundenschnelle durchsuchen können, ohne dass Laufzeitbibliotheken oder Systempakete erforderlich sind.
Multi-Session-Unterstützung
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren PostgreSQL-Datenbanken und wechseln Sie zwischen diesen, was den Vergleich von Daten über verschiedene Umgebungen hinweg erleichtert.
Datenexport
Exportieren Sie Tabellen- und Abfrageergebnisse direkt nach CSV, JSON oder XML zur Analyse in Tabellenkalkulationen und Business-Intelligence-Tools.
SSH-Tunnelverbindungen
Stellen Sie sicher eine Verbindung zu entfernten Datenbanken über SSH-Tunnel her, ohne PostgreSQL-Ports öffentlich zugänglich zu machen oder Firewall-Regeln zu ändern.
Abfrageverlauf
Verfolgt automatisch zuvor ausgeführte Anweisungen, sodass Sie komplexe Abfragen schnell abrufen und wiederverwenden können, ohne sie neu eingeben zu müssen.
Warum Pgweb auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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