Pgweb ist ein moderner, plattformübergreifender PostgreSQL-Datenbankbrowser, der mit Go erstellt und als einzelne Binärdatei ohne externe Abhängigkeiten verteilt wird. Er bietet eine übersichtliche Weboberfläche zum Durchsuchen von Schemata, Ausführen benutzerdefinierter SQL-Abfragen und Exportieren von Daten – ohne die Komplexität traditioneller Datenbankverwaltungssuiten.

Die Bereitstellung von Pgweb auf Ihrem VPS bietet Ihrem gesamten Team einen zentralisierten, stets zugänglichen Datenbankbrowser, der durch HTTP-Basisauthentifizierung gesichert ist. Er läuft neben Ihren PostgreSQL-Instanzen in einem privaten Netzwerk und bietet sicheren Ad-hoc-Abfragezugriff, ohne rohe Datenbankanmeldeinformationen für Entwickler offenzulegen.