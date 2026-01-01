Castopod als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen, Social Media-Funktionen und integrierten Monetarisierungstools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Castopod
Castopod ist eine umfassende Open-Source-Podcast-Hosting-Plattform, die für Kreative entwickelt wurde, die professionelle Veröffentlichungsfunktionen wünschen, ohne auf Hosting-Dienste Dritter angewiesen zu sein. Sie übernimmt die Episodenverwaltung, die automatische RSS-Feed-Generierung für die Verteilung an alle wichtigen Plattformen, detaillierte Höreranalysen und die ActivityPub-Integration für dezentrales Social Networking – alles in einem einzigen selbst gehosteten Paket.
Das Hosten Ihres Podcasts auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Zielgruppendaten besitzen, Bandbreitengebühren pro Download vermeiden und die volle Kontrolle über Ihre Inhaltsverteilung und Monetarisierung behalten, ohne Plattformbindung.
Hauptmerkmale von Castopod
Automatische RSS-Verteilung
Generiert und pflegt Ihren Podcast-RSS-Feed automatisch, wodurch Ihre Sendung auf Spotify, Apple Podcasts und in jedem wichtigen Verzeichnis verfügbar bleibt.
Höreranalysen
Detaillierte Download-Statistiken, demografische Daten und Engagement-Metriken geben Ihnen die nötigen Einblicke in Ihr Publikum, um Ihre Sendung strategisch auszubauen.
Integrierte Monetarisierung
Premium-Abonnements und Hörer-Support-Funktionen ermöglichen es Ihnen, ein nachhaltiges Podcast-Geschäft direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur aufzubauen.
ActivityPub-Integration
Verbinden Sie sich mit dem Fediverse, damit Zuhörer auf dezentralen sozialen Plattformen folgen, kommentieren und interagieren können, ohne ihre bevorzugte App verlassen zu müssen.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen Teams die Verwaltung von Episoden, Analysen und Veröffentlichung über mehrere Podcast-Serien hinweg von einem Dashboard aus.
Warum Castopod auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.