Kan als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Kanban-Board und Projektmanagement-Tool, entwickelt als datenschutzorientierte Trello-Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kan erstellen können
Kan ist ein selbst gehostetes Open-Source-Kanban-Board, das für Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Projektdaten wünschen. Mit Next.js und PostgreSQL entwickelt, bietet es den bekannten Karten- und Board-Workflow von Trello ohne nutzerbasierte Preisgestaltung oder Datenbindung. Boards, Karten, Labels und Team-Arbeitsbereiche sind alle standardmässig enthalten.
Kan auf Ihrem eigenen VPS zu hosten bedeutet, dass Ihre Projektdaten privat bleiben und auf einer Infrastruktur liegen, die Sie kontrollieren. Mit Unterstützung für E-Mail-/Passwort-Anmeldung und über 20 OAuth-Anbietern – darunter Google, GitHub und Microsoft – kann Ihr Team ohne zusätzliche Einrichtung mit der Zusammenarbeit beginnen.
Hauptmerkmale von Kan
Kanban-Boards
Arbeit auf Boards und Karten organisieren mit Labels, Filtern und Drag-and-Drop für jeden Team-Workflow.
Team-Arbeitsbereiche
Laden Sie Mitglieder zu geteilten Arbeitsbereichen mit Steuerung der Board-Sichtbarkeit ein, damit die richtigen Personen die richtigen Projekte sehen.
Trello-Import
Bestehende Trello-Boards direkt in Kan migrieren, um den Projektverlauf ohne manuelle Neueingabe zu erhalten.
Flexible Authentifizierung
Melden Sie sich mit E-Mail/Passwort oder einem der über 20 OAuth-Anbieter an, darunter Google, GitHub und Microsoft.
Aktivitätsverfolgung
Kartenaktivitätsprotokolle und Kommentar-Threads bewahren eine vollständige Historie jeder Änderung und Diskussion an einem Ort auf.
Warum Kan auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.