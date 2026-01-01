Kan ist ein selbst gehostetes Open-Source-Kanban-Board, das für Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Projektdaten wünschen. Mit Next.js und PostgreSQL entwickelt, bietet es den bekannten Karten- und Board-Workflow von Trello ohne nutzerbasierte Preisgestaltung oder Datenbindung. Boards, Karten, Labels und Team-Arbeitsbereiche sind alle standardmässig enthalten.

Kan auf Ihrem eigenen VPS zu hosten bedeutet, dass Ihre Projektdaten privat bleiben und auf einer Infrastruktur liegen, die Sie kontrollieren. Mit Unterstützung für E-Mail-/Passwort-Anmeldung und über 20 OAuth-Anbietern – darunter Google, GitHub und Microsoft – kann Ihr Team ohne zusätzliche Einrichtung mit der Zusammenarbeit beginnen.