CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ist eine browserbasierte Annotationsplattform, die speziell für die Beschriftung von Bildern, Videos und 3D-Punktwolken entwickelt wurde, die zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen verwendet werden. Im Gegensatz zu allgemeinen Beschriftungs-Apps ist jede Funktion auf den Workflow von ML-Ingenieuren zugeschnitten: Keyframe-Interpolation für Videos, semi-automatische Segmentierung, modellgestützte Vorab-Beschriftung und Überprüfungs-/QA-Pipelines für verteilte Annotator-Teams.

Das Selbst-Hosting von CVAT auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingsdatensätze, Rohbilder und Projektmetadaten in Ihrer Infrastruktur, anstatt sensible Daten auf ein Drittanbieter-SaaS hochzuladen. Ursprünglich von Intel entwickelt und jetzt von CVAT.ai gepflegt, treibt es Beschriftungs-Pipelines bei Tausenden von Computer-Vision-Teams weltweit an.