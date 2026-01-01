ezBookKeeping mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanker, selbstgehosteter persönlicher Finanz-Tracker mit Mobile-First-UI, Diagrammen und Belegscannen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ezBookKeeping erstellen können
ezBookKeeping ist eine schlanke Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen, entwickelt für eine schnelle, reibungslose tägliche Ausgabenverfolgung. Als einzelner Container mit SQLite-Speicher gebaut, läuft es bequem auf minimaler Hardware – von einem Raspberry Pi bis zu einem kleinen VPS – ohne dass ein Datenbankserver erforderlich ist.
Im Gegensatz zu komplexeren Tools für die doppelte Buchführung konzentriert sich ezBookKeeping auf das, was die meisten Einzelpersonen tatsächlich benötigen: eine übersichtliche, mobilfreundliche Oberfläche, um Transaktionen schnell zu erfassen, Ausgaben nach Kategorien zu visualisieren und den Überblick über persönliche Budgets zu behalten. Durch Self-Hosting bleiben Ihre Transaktionshistorie vollständig privat, ohne dass eine Finanz-App von Drittanbietern jemals Ihre Ausgabendaten sieht.
Hauptmerkmale von ezBookKeeping
Mobile-first PWA
Installieren Sie ezBookKeeping als progressive Web-App auf jedem Telefon für eine native Ausgabenprotokollierung ohne App-Store-Download.
Beleg-OCR-Scannen
Scannen Sie Papierbelege, um Transaktionsbeträge und Händler automatisch zu extrahieren, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.
Mehrwährungsunterstützung
Erfassen Sie Ausgaben in mehreren Währungen mit automatischer Wechselkursumrechnung für Reisen und internationale Ausgaben.
Diagramme & Statistiken
Visualisieren Sie Ausgabentrends nach Kategorie, Konto und Zeitraum mit integrierten Diagrammen und zusammenfassenden Statistiken.
CSV & Alipay Import
Transaktionsverlauf aus CSV-Dateien und wichtigen Zahlungsplattformen einschließlich Alipay und WeChat Pay importieren.
Warum ezBookKeeping auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.