ZITADEL ist eine Cloud-native Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung für moderne Anwendungen bietet. Sie unterstützt OIDC, OAuth 2.0, SAML und Passkeys sofort einsatzbereit — was sie zu einer vollständigen selbst gehosteten Alternative zu Auth0, Keycloak oder AWS Cognito macht.

Das Selbst-Hosting von ZITADEL auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Benutzerdaten, Compliance-Anforderungen und Authentifizierungsabläufe ohne Pro-Benutzer-Gebühren oder Anbieterbindung. Ihre ereignisbasierte Architektur gewährleistet einen vollständigen, unveränderlichen Audit-Trail aller Identitätsoperationen.