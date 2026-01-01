ZITADEL als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Identitätsinfrastrukturplattform für Authentifizierung, SSO und Benutzerverwaltung in all Ihren Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ZITADEL erstellen können
ZITADEL ist eine Cloud-native Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung für moderne Anwendungen bietet. Sie unterstützt OIDC, OAuth 2.0, SAML und Passkeys sofort einsatzbereit — was sie zu einer vollständigen selbst gehosteten Alternative zu Auth0, Keycloak oder AWS Cognito macht.
Das Selbst-Hosting von ZITADEL auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Benutzerdaten, Compliance-Anforderungen und Authentifizierungsabläufe ohne Pro-Benutzer-Gebühren oder Anbieterbindung. Ihre ereignisbasierte Architektur gewährleistet einen vollständigen, unveränderlichen Audit-Trail aller Identitätsoperationen.
Hauptmerkmale von ZITADEL
Einmalanmeldung
Zentralisieren Sie die Authentifizierung über alle Ihre Anwendungen hinweg mit OIDC- und SAML-Unterstützung, sodass Benutzer nur einen einzigen Login für alles benötigen, worauf sie zugreifen.
Passkey-Authentifizierung
Passwortlose Anmeldung mit WebAuthn-Passkeys und Hardware-Sicherheitsschlüsseln für Phishing-resistenten, zugangsdatenfreien Zugriff aktivieren.
Native Mandantenfähigkeit
Verwalten Sie mehrere Organisationen und Anwendungen von einer ZITADEL-Instanz aus mit vollständiger Isolation zwischen Mandanten und organisationsspezifischem Branding.
Unveränderlicher Audit-Trail
Ereignisgesteuerte Architektur zeichnet jeden Identitätsvorgang als unveränderliches Ereignis auf und liefert konformitätsgerechte Protokolle für SOC 2- und GDPR-Anforderungen.
Identitätsföderation
Verbinden Sie Google, GitHub, Microsoft und benutzerdefinierte OIDC-Anbieter, damit sich Benutzer mit ihren bestehenden Konten in Ihrem gesamten Stack anmelden können.
Warum ZITADEL auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.