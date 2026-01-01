PairDrop ist eine moderne, webbasierte Dateifreigabeplattform, die AirDrop-ähnliche Übertragungen auf jedes Gerät und Betriebssystem bringt. Mithilfe der WebRTC-Technologie gelangen Dateien direkt vom Absender zum Empfänger, ohne den Server zu berühren – der VPS koordiniert lediglich die Verbindung. Öffnen Sie die Weboberfläche auf jedem Gerät, sehen Sie, wer sich sonst noch im Netzwerk befindet, und senden Sie Dateien mit einem einzigen Klick. Keine Konten, keine Apps, keine Größenbeschränkungen.

Das Selbst-Hosting von PairDrop bietet Ihrem Zuhause oder Büro einen permanenten, stets zugänglichen Dateifreigabe-Hub, der durch HTTPS über Traefik geschützt ist. Dateien durchlaufen niemals Speicher von Drittanbietern, Übertragungen erfolgen mit voller lokaler Netzwerkgeschwindigkeit, und der selbst gehostete Ansatz bedeutet keine Kosten pro Datei oder Bandbreite, unabhängig davon, wie viel Ihr Team teilt.