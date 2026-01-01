ScyllaDB ist eine quelloffene, verteilte Wide-Column-NoSQL-Datenbank, die in C++ auf dem Seastar Shard-per-Core-Framework geschrieben wurde. Sie spricht nativ die Cassandra Query Language (CQL) und die Amazon DynamoDB API, sodass bestehende Cassandra- und DynamoDB-Anwendungen ohne CodeÃ¤nderungen verbunden werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie auf einem Bruchteil der Hardware laufen.

Das Selbst-Hosting von ScyllaDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Anwendungen eine vorhersagbare Latenz im einstelligen Millisekundenbereich fÃ¼r Zeitreihen-, IoT-, Messaging-, Betrugserkennungs- und Benutzerprofil-Workloads â€“ ohne Preis pro Operation, ohne Lese-/SchreibkapazitÃ¤tsbeschrÃ¤nkungen und ohne Anbieterbindung an einen verwalteten Cassandra- oder DynamoDB-Tier.