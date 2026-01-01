Grimoire mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Markierungsfunktionen, Volltextsuche und KI-gestützter Metadatenextraktion.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grimoire erstellen können
Grimoire ist ein Open-Source-Lesezeichen-Manager, der als dauerhaftes, durchsuchbares Zuhause für alles konzipiert ist, was Sie aus dem Web speichern. Er speichert Lesezeichen mit automatischer Metadatenextraktion – Seitentitel, Beschreibung, Favicon und Screenshot – damit Ihre Sammlung lange nützlich bleibt, nachdem Sie vergessen haben, warum Sie etwas gespeichert haben.
Im Gegensatz zu Browser-Lesezeichenordnern, die mit Anbieter-Clouds synchronisiert werden, hält das Selbst-Hosting von Grimoire auf Ihrem VPS Ihre Leseverlauf, Forschungslinks und gespeicherten Ressourcen vollständig privat. Ein einziger Container mit integriertem SQLite-Speicher bedeutet, dass nichts gewartet werden muss – einfach speichern, taggen und suchen.
Hauptmerkmale von Grimoire
Automatische Metadatenextraktion
Grimoire ruft automatisch den Titel, die Beschreibung, das Favicon und den Screenshot für jedes Lesezeichen ab und hält Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand organisiert.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Lesezeichen-Titel, Beschreibungen, Tags und Notizen, um sofort alles in Ihrer Sammlung zu finden.
Tags und Kategorien
Organisieren Sie Lesezeichen mit flexiblen Tags und Kategorien und filtern Sie dann Ihre Bibliothek, um genau das zu finden, was Sie benötigen.
KI-gestütztes Tagging
Verbinden Sie optional einen KI-Anbieter, um automatisch Tags und Zusammenfassungen auf Grundlage des Seiteninhalts vorzuschlagen.
Browser-Erweiterung
Lesezeichen direkt aus Chrome oder Firefox mit einer Ein-Klick-Erweiterung speichern, ohne die Seite zu verlassen, die Sie gerade lesen.
Warum Grimoire auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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