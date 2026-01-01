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Plex- und Jellyfin-Bibliotheken auf beschädigte Medien scannen und fehlerhafte Dateien automatisch über Sonarr, Radarr und Lidarr ersetzen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Checkrr erstellen können

Checkrr ist ein Open-Source-Integritätsscanner für Bibliotheken, der große Mediensammlungen vor stiller Korruption schützt. Er führt ffprobe-, Magic-Number- und Mimetype-Prüfungen für jede Video-, Audio- und Untertiteldatei in Ihrer Bibliothek durch und hasht anschließend verifizierte Dateien in eine bbolt-Datenbank, sodass zukünftige Scans bekannte, intakte Inhalte überspringen und in Minuten statt in Stunden abgeschlossen werden.

Wenn eine Datei die Überprüfung nicht besteht, verbindet sich Checkrr mit dem von Ihnen bereits verwendeten arr-Stack – Sonarr, Radarr oder Lidarr – löscht die defekte Kopie und löst einen neuen Download über den entsprechenden Dienst aus. Das Selbst-Hosting von Checkrr hält Ihr Medieninventar unter Ihrer eigenen Kontrolle, ohne API-Beschränkungen von Drittanbietern und ohne laufende Kosten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Checkrr

ffprobe Integritätsscans

Erkennt abgeschnittene, falsch beschriftete und nicht abspielbare Dateien, die Plex und Jellyfin während der Wiedergabe stillschweigend überspringen.

Sonarr Radarr Lidarr

Entfernt beschädigte Dateien und löst einen neuen Download über Ihren bestehenden arr-Stack ohne manuelles Eingreifen aus.

Hash-basierte schnelle Neuscans

Speichert Dateihashes in einer bbolt-Datenbank, sodass wiederholte Scans verifizierte Inhalte überspringen und bei Multi-Terabyte-Bibliotheken in Minuten abgeschlossen sind.

Multi-Instanz-Array-Unterstützung

Verbindet sich gleichzeitig mit mehreren Sonarr- und Radarr-Instanzen, mit instanzspezifischen Pfadzuordnungen für 4K-, Anime- und Standardbibliotheken.

Integrierte Benachrichtigungen

Sendet Ergebnisse an Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, Webhooks, SMTP und Healthchecks für unbeaufsichtigte geplante Scans.

Warum Checkrr auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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