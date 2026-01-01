Checkrr ist ein Open-Source-Integritätsscanner für Bibliotheken, der große Mediensammlungen vor stiller Korruption schützt. Er führt ffprobe-, Magic-Number- und Mimetype-Prüfungen für jede Video-, Audio- und Untertiteldatei in Ihrer Bibliothek durch und hasht anschließend verifizierte Dateien in eine bbolt-Datenbank, sodass zukünftige Scans bekannte, intakte Inhalte überspringen und in Minuten statt in Stunden abgeschlossen werden.

Wenn eine Datei die Überprüfung nicht besteht, verbindet sich Checkrr mit dem von Ihnen bereits verwendeten arr-Stack – Sonarr, Radarr oder Lidarr – löscht die defekte Kopie und löst einen neuen Download über den entsprechenden Dienst aus. Das Selbst-Hosting von Checkrr hält Ihr Medieninventar unter Ihrer eigenen Kontrolle, ohne API-Beschränkungen von Drittanbietern und ohne laufende Kosten.