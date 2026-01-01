MeTube ist ein browserbasiertes Frontend für yt-dlp, mit dem Sie Videos von YouTube und über 1.000 anderen Plattformen von jedem Gerät aus herunterladen können, ohne Software installieren zu müssen. Es unterstützt die Auswahl der Qualität bis zu 4K, die reine Audio-Extraktion in MP3, Playlist- und Kanal-Downloads sowie eine Echtzeit-Download-Warteschlange mit Fortschrittsverfolgung – alles über eine saubere, mobilfreundliche Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von MeTube auf Ihrem VPS bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsgeschwindigkeiten ablaufen, Dateien serverseitig zur späteren Abfrage gespeichert werden und der Dienst auch bei Plattformänderungen weiterhin funktioniert – unabhängig von Browser-Erweiterungen, die kaputtgehen, oder kommerziellen Download-Tools, die Qualitätsbeschränkungen auferlegen und Konten erfordern.