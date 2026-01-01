MeTube als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und über 1.000 weiteren Websites via yt-dlp.
Wählen Sie einen VPS-Plan für MeTube
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MeTube erstellen können
MeTube ist ein browserbasiertes Frontend für yt-dlp, mit dem Sie Videos von YouTube und über 1.000 anderen Plattformen von jedem Gerät aus herunterladen können, ohne Software installieren zu müssen. Es unterstützt die Auswahl der Qualität bis zu 4K, die reine Audio-Extraktion in MP3, Playlist- und Kanal-Downloads sowie eine Echtzeit-Download-Warteschlange mit Fortschrittsverfolgung – alles über eine saubere, mobilfreundliche Oberfläche.
Das Selbst-Hosting von MeTube auf Ihrem VPS bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsgeschwindigkeiten ablaufen, Dateien serverseitig zur späteren Abfrage gespeichert werden und der Dienst auch bei Plattformänderungen weiterhin funktioniert – unabhängig von Browser-Erweiterungen, die kaputtgehen, oder kommerziellen Download-Tools, die Qualitätsbeschränkungen auferlegen und Konten erfordern.
Hauptmerkmale von MeTube
Über 1.000 unterstützte Websites
Laden Sie von YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud und über tausend anderen Video- und Audio-Plattformen herunter.
Qualität bis zu 4K
Wählen Sie die exakte Auflösung und das Format, das Sie benötigen, einschließlich der reinen Audio-Extraktion in MP3 oder andere Formate.
Playlist-Downloads
Reihen Sie eine ganze Wiedergabeliste oder einen Kanal für den Stapel-Download ein und lassen Sie den Server dies im Hintergrund verarbeiten.
Browserbasierter Zugriff
Keine Client-Software erforderlich — Verwalten Sie Downloads von jedem Telefon, Tablet oder Computer mit einem Webbrowser.
Download-Geschwindigkeiten im Rechenzentrum
Downloads laufen auf Ihrem VPS mit voller Serverbandbreite, wodurch Ihr lokales Gerät und Ihre Internetverbindung entlastet werden.
Warum MeTube auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.