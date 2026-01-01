Zabbix ist eine Open-Source-Monitoring-Lösung der Enterprise-Klasse, der NASA, Salesforce und Zehntausende von Organisationen vertrauen, um den Zustand von Netzwerken, Servern, virtuellen Maschinen, Containern und Cloud-Diensten zu überwachen. Eine einzelne Zabbix-Instanz kann Zehntausende von Metriken pro Sekunde über Agenten, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-Checks und benutzerdefinierte Skripte sammeln und dann Anomalien über vorlagenbasierte Trigger, Eskalationsregeln und umfangreiche Dashboards aufzeigen.

Das Selbst-Hosting von Zabbix auf Ihrem eigenen VPS hält jede Metrik, jedes Ereignis und jede Anmeldeinformation innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne pro-Host-Lizenzgebühren oder Gebühren für den Datenabfluss. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank und der Zabbix-Agent bieten Ihnen einen vollständigen Monitoring-Stack, der bereit ist, Hosts aufzunehmen, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.