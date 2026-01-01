Zabbix mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Unternehmenstaugliches Open-Source-Monitoring für Netzwerke, Server, Anwendungen und Cloud-Dienste auf einer einheitlichen Plattform.
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Was Sie mit Zabbix erstellen können
Zabbix ist eine Open-Source-Monitoring-Lösung der Enterprise-Klasse, der NASA, Salesforce und Zehntausende von Organisationen vertrauen, um den Zustand von Netzwerken, Servern, virtuellen Maschinen, Containern und Cloud-Diensten zu überwachen. Eine einzelne Zabbix-Instanz kann Zehntausende von Metriken pro Sekunde über Agenten, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-Checks und benutzerdefinierte Skripte sammeln und dann Anomalien über vorlagenbasierte Trigger, Eskalationsregeln und umfangreiche Dashboards aufzeigen.
Das Selbst-Hosting von Zabbix auf Ihrem eigenen VPS hält jede Metrik, jedes Ereignis und jede Anmeldeinformation innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne pro-Host-Lizenzgebühren oder Gebühren für den Datenabfluss. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank und der Zabbix-Agent bieten Ihnen einen vollständigen Monitoring-Stack, der bereit ist, Hosts aufzunehmen, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Hauptmerkmale von Zabbix
Agent und agentenlos
Erfassen Sie Metriken über native Zabbix-Agenten, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet und HTTP-Prüfungen, ohne Software auf jedem überwachten Gerät zu installieren.
Automatische Erkennung
Entdecken Sie Hosts, Netzwerkschnittstellen, Dienste und virtuelle Maschinen automatisch und wenden Sie Überwachungsvorlagen ohne manuelle Konfiguration an.
Flexible Alarmierung
Legen Sie Eskalationsregeln fest und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, E-Mail, SMS und Webhooks, je nach Schweregrad und Empfänger.
Vorlagenbasiertes Monitoring
Hunderte von sofort einsatzbereiten Vorlagen decken Datenbanken, Webserver, Kubernetes, AWS, VMware und Netzwerkgeräte ab, sodass das Onboarding neuer Hosts Minuten statt Stunden dauert.
Anpassbare Dashboards
Erstellen Sie Dashboards mit Diagrammen, Karten, Widgets für Top-Hosts und SLA-Berichten, die auf NOC-Betreiber, Entwickler oder Führungskräfte zugeschnitten sind.
Langzeitmetriken
Historische Daten und aggregierte Trends in PostgreSQL speichern für jahreweise Kapazitätsplanung, Überprüfung nach Vorfällen und Compliance-Berichterstattung.
Warum Zabbix auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.