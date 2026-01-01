Die Apprise API ist ein schlanker REST-Mikroservice, der die Apprise Notification Library umschließt und jeder Anwendung einen einzigen Endpunkt bietet, um über 120 Benachrichtigungsplattformen gleichzeitig zu erreichen. Anstatt separate Integrationen für Slack, Discord, PagerDuty, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen in jedem von Ihnen betriebenen Dienst zu pflegen, konfigurieren Sie die Ziele einmal in der Apprise API und leiten Benachrichtigungen über einen einzigen HTTP-Aufruf an alle weiter.

Das Selbst-Hosting der Apprise API hält die Logik für die Benachrichtigungsweiterleitung und alle sensiblen Webhook-Token auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt sie über einen Drittanbieter-Aggregator zu leiten. Der zustandsbehaftete Konfigurationsmodus speichert Ihre Benachrichtigungsendpunkte und Vorlagen über Neustarts hinweg, während die integrierte Weboberfläche es Ihnen ermöglicht, Ziele zu testen und zu verwalten, ohne Code schreiben zu müssen.