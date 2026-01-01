TimescaleDB erweitert PostgreSQL um native Zeitreihenfunktionen und bietet Hypertables, automatische Partitionierung, kontinuierliche Aggregationen und erweiterte Komprimierung aufbauend auf der SQL-Engine, die Teams bereits kennen. Da es sich im Kern um PostgreSQL handelt, funktionieren alle bestehenden Treiber, ORMs, BI-Tools und Erweiterungen â€“ einschlieÃŸlich PostGIS und pg_vector â€“ weiterhin ohne Ã„nderungen.

Das Selbst-Hosting von TimescaleDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hohem Volumen, IoT-SensorstrÃ¶me und Finanz-Tick-Daten unter Ihrer Kontrolle, ohne Preisgestaltung pro Datenpunkt oder Egress-GebÃ¼hren. Das HA-Image bÃ¼ndelt Patroni und gÃ¤ngige PostgreSQL-Tools und bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage fÃ¼r Metriken-, Ãœberwachungs- und Analyse-Workloads.