TimescaleDB per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zeitreihen-Datenbank basierend auf PostgreSQL â€“ kombiniert die Vertrautheit von SQL mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit einer speziell entwickelten TSDB.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r TimescaleDB
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TimescaleDB erstellen kÃ¶nnen
TimescaleDB erweitert PostgreSQL um native Zeitreihenfunktionen und bietet Hypertables, automatische Partitionierung, kontinuierliche Aggregationen und erweiterte Komprimierung aufbauend auf der SQL-Engine, die Teams bereits kennen. Da es sich im Kern um PostgreSQL handelt, funktionieren alle bestehenden Treiber, ORMs, BI-Tools und Erweiterungen â€“ einschlieÃŸlich PostGIS und pg_vector â€“ weiterhin ohne Ã„nderungen.
Das Selbst-Hosting von TimescaleDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hohem Volumen, IoT-SensorstrÃ¶me und Finanz-Tick-Daten unter Ihrer Kontrolle, ohne Preisgestaltung pro Datenpunkt oder Egress-GebÃ¼hren. Das HA-Image bÃ¼ndelt Patroni und gÃ¤ngige PostgreSQL-Tools und bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage fÃ¼r Metriken-, Ãœberwachungs- und Analyse-Workloads.
Hauptmerkmale von TimescaleDB
Hypertables
Zeitreihendaten automatisch Ã¼ber Chunks hinweg partitionieren fÃ¼r schnelle EinfÃ¼gungen und Abfragen im Milliarden-Zeilen-MaÃŸstab, ohne die Art und Weise zu Ã¤ndern, wie Sie SQL schreiben.
Native Komprimierung
Spaltenorientierte Komprimierung reduziert historische Daten typischerweise um Ã¼ber 90%, wodurch Speicherkosten gesenkt werden, wÃ¤hrend aktuelle Zeilen schnell aktualisiert und abgefragt werden kÃ¶nnen.
Kontinuierliche Aggregationen
Materialisierte Rollups werden inkrementell im Hintergrund aktualisiert, sodass Dashboards, die monate- oder jahrelange Rohdaten umfassen, unter einer Sekunde reaktionsschnell bleiben.
VollstÃ¤ndige PostgreSQL-KompatibilitÃ¤t
Funktioniert mit jedem PostgreSQL-Client, ORM und jeder Erweiterung â€“ einschlieÃŸlich PostGIS fÃ¼r Geodaten und pg_vector fÃ¼r KI-Embeddings â€“ ohne Migrationsaufwand.
Datenaufbewahrungsrichtlinien
Alte Chunks automatisch nach einem Zeitplan lÃ¶schen oder herunterstufen, wobei heiÃŸe Daten auf schnellem Speicher bleiben und die Anforderungen an die Aufbewahrung zur Einhaltung der Vorschriften erfÃ¼llt werden.
Warum TimescaleDB auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.