SoulSync mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Musikerkennungs- und Sammlungsverwaltungsplattform, die Streaming-Dienste mit Ihrer selbst gehosteten Bibliothek verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SoulSync erstellen können
SoulSync ist eine intelligente Musikverwaltungsplattform, die Ihre Streaming-Konten – Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer – mit Ihrer selbst gehosteten Musikbibliothek verbindet. Sie spiegelt automatisch Wiedergabelisten, überwacht Künstler auf Neuerscheinungen, bereichert Metadaten durch zehn parallele Hintergrund-Worker und organisiert heruntergeladene Dateien nach Ihren bevorzugten Benennungskonventionen.
Im Gegensatz zu passiven Medienservern verwaltet SoulSync Ihre Sammlung aktiv: Sie generiert personalisierte Entdeckungs-Wiedergabelisten, synchronisiert den Hörverlauf und integriert sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, um Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Geschmack in Einklang zu halten. Self-Hosting hält Ihre Hördaten privat und Ihre Sammlung vollständig unter Ihrer Kontrolle.
Hauptmerkmale von SoulSync
Streamingdienst-Synchronisierung
Spiegeln Sie Playlists von Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer direkt in Ihre lokale Musikbibliothek mit automatischen Updates.
Künstler-Release-Monitoring
Lieblingskünstler verfolgen und neue Veröffentlichungen automatisch herunterladen, sobald sie auf verbundenen Streaming-Plattformen erscheinen.
Metadatenanreicherung
Zehn parallele Hintergrund-Worker ziehen Artwork, Liedtexte und Tags von MusicBrainz, Spotify, Genius und LRClib, um Ihre Sammlung gut organisiert zu halten.
Medienserver-Integration
Verbinden Sie sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, damit Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Verlauf und Ihren Wiedergabelisten synchron bleibt.
Discovery-Playlists
Generieren Sie personalisierte Wiedergabelisten – Release Radar, Discovery Weekly und Jahrzehnt- oder Genre-Mixe – basierend auf Ihren Hörgewohnheiten.
Warum SoulSync auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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