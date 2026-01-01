SoulSync ist eine intelligente Musikverwaltungsplattform, die Ihre Streaming-Konten – Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer – mit Ihrer selbst gehosteten Musikbibliothek verbindet. Sie spiegelt automatisch Wiedergabelisten, überwacht Künstler auf Neuerscheinungen, bereichert Metadaten durch zehn parallele Hintergrund-Worker und organisiert heruntergeladene Dateien nach Ihren bevorzugten Benennungskonventionen.

Im Gegensatz zu passiven Medienservern verwaltet SoulSync Ihre Sammlung aktiv: Sie generiert personalisierte Entdeckungs-Wiedergabelisten, synchronisiert den Hörverlauf und integriert sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, um Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Geschmack in Einklang zu halten. Self-Hosting hält Ihre Hördaten privat und Ihre Sammlung vollständig unter Ihrer Kontrolle.