GitLab als Ein-Klick-Installation installieren.
Komplette Open-Source DevOps-Plattform, die Git-Hosting, CI/CD-Pipelines und Projektmanagement in einer Anwendung vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GitLab erstellen kÃ¶nnen
GitLab Community Edition ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Git-Repository-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Code-Review und Container-Registry in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung vereint. Sie macht die Integration mehrerer separater Tools Ã¼berflÃ¼ssig und bietet Teams eine vollstÃ¤ndige Softwareentwicklungs-Lebenszyklus-Plattform unter voller organisatorischer Kontrolle.
Das Selbst-Hosting von GitLab eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung und hÃ¤lt Quellcode, CI/CD-Geheimnisse und Sicherheitsscan-Ergebnisse auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Hinweis: Der erste Start dauert 3-10 Minuten, da alle internen Dienste initialisiert werden â€“ 502-Fehler wÃ¤hrend dieses Zeitraums sind normal. FÃ¼r kleine Team-Bereitstellungen werden mindestens 2 CPU-Kerne und 4 GB RAM empfohlen.
Hauptmerkmale von GitLab
Integrierte CI/CD Pipelines
Integrierte Pipeline-Runner automatisieren Tests, Docker-Image-Builds und Bereitstellungen, ohne auf Jenkins oder externe CI-Dienste angewiesen zu sein.
Container-Registry
Speichern und verwalten Sie Docker-Images direkt neben Ihrem Code in einer integrierten privaten Container-Registry.
Merge-Request-Workflows
Code-Review mit Inline-Kommentaren, Genehmigungsregeln und Merge-Request-Vorlagen sichert QualitÃ¤ts-Gates fÃ¼r jede Ã„nderung.
Sicherheits-Scanning
Integriertes SAST, AbhÃ¤ngigkeitsscanning und Geheimniserkennung identifizieren Schwachstellen, bevor Code in Produktion geht.
Problemverfolgung und -planung
Boards, Meilensteine, Labels und Roadmaps ermÃ¶glichen es Teams, die Arbeit auf derselben Plattform zu planen und zu verfolgen, auf der auch der Code liegt.
Warum GitLab auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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