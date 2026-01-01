Weaviate mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Vektordatenbank fÃ¼r KI-Anwendungen mit semantischer Suche, hybrider Suche und LLM-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Weaviate erstellen kÃ¶nnen
Weaviate ist eine Open-Source-Vektordatenbank, die fÃ¼r KI-native Anwendungen entwickelt wurde. Sie speichert Datenobjekte zusammen mit ihren Vektoreinbettungen und ermÃ¶glicht so eine schnelle semantische Ã„hnlichkeitssuche, die Ã¼ber die Stichwortsuche hinausgeht, um konzeptionell verwandte Inhalte zu finden. Sie unterstÃ¼tzt die hybride Suche, die Vektor- und StichwortansÃ¤tze kombiniert, um eine optimale Abrufgenauigkeit zu erzielen.
Das Selbst-Hosting von Weaviate auf einem VPS bietet KI-Anwendungen einen dedizierten Vektorspeicher ohne AbfragegebÃ¼hren und mit voller Kontrolle Ã¼ber die Datenresidenz. Es lÃ¤sst sich in groÃŸe LLM-Anbieter wie OpenAI, Cohere und Hugging Face integrieren und verbindet sich direkt mit LangChain und LlamaIndex zum Aufbau von RAG-Pipelines und semantischen Suchfunktionen.
Hauptmerkmale von Weaviate
Semantische Vektorsuche
Finden Sie konzeptionell Ã¤hnliche Inhalte mithilfe von Vektor-Embeddings anstelle einer exakten Keyword-Ãœbereinstimmung fÃ¼r intelligentere Abrufergebnisse.
Hybridsuche
Kombinieren Sie VektorÃ¤hnlichkeit und BM25-SchlÃ¼sselwortsuche mit konfigurierbarer Gewichtung, um das Beste aus beiden AbrufansÃ¤tzen zu erzielen.
LLM Integrationen
Integrierte Module verbinden Weaviate mit OpenAI, Cohere und Hugging Face fÃ¼r die automatische Einbettungsgenerierung und generative Abfragen.
GraphQL & REST API
Daten Ã¼ber eine GraphQL-API oder REST-Endpunkte abfragen und verwalten, mit Client-Bibliotheken fÃ¼r Python, JavaScript, Go und Java.
Multimodale UnterstÃ¼tzung
Speichern und durchsuchen Sie Text-, Bild-, Audio- und Videoobjekte mithilfe des entsprechenden Vektorisierungsmoduls fÃ¼r jeden Datentyp.
Warum Weaviate auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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