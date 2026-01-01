Weaviate ist eine Open-Source-Vektordatenbank, die fÃ¼r KI-native Anwendungen entwickelt wurde. Sie speichert Datenobjekte zusammen mit ihren Vektoreinbettungen und ermÃ¶glicht so eine schnelle semantische Ã„hnlichkeitssuche, die Ã¼ber die Stichwortsuche hinausgeht, um konzeptionell verwandte Inhalte zu finden. Sie unterstÃ¼tzt die hybride Suche, die Vektor- und StichwortansÃ¤tze kombiniert, um eine optimale Abrufgenauigkeit zu erzielen.

Das Selbst-Hosting von Weaviate auf einem VPS bietet KI-Anwendungen einen dedizierten Vektorspeicher ohne AbfragegebÃ¼hren und mit voller Kontrolle Ã¼ber die Datenresidenz. Es lÃ¤sst sich in groÃŸe LLM-Anbieter wie OpenAI, Cohere und Hugging Face integrieren und verbindet sich direkt mit LangChain und LlamaIndex zum Aufbau von RAG-Pipelines und semantischen Suchfunktionen.