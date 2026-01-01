EMQX mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-MQTT-Broker für IoT und Echtzeit-Messaging mit einem integrierten Web-Management-Dashboard.
Wählen Sie einen VPS-Plan für EMQX
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EMQX erstellen können
EMQX ist ein hochskalierbarer Open-Source-MQTT-Nachrichtenbroker, der für IoT, Industrieautomation und Echtzeit-Datenstreaming entwickelt wurde. Er verarbeitet Millionen gleichzeitiger MQTT-Verbindungen mit einer Latenzzeit im Sub-Millisekundenbereich und unterstützt MQTT 3.1, 3.1.1 und 5.0 sowie MQTT über WebSockets. Eine integrierte Regel-Engine ermöglicht es Ihnen, Gerätenachrichten zu verarbeiten, weiterzuleiten und zu transformieren, ohne Backend-Code schreiben zu müssen, und sich direkt mit Datenbanken, Cloud-Diensten und HTTP-Endpunkten zu verbinden.
Das enthaltene Web-Dashboard bietet eine umfassende Verwaltungsoberfläche zur Echtzeit-Überwachung von Cluster-Zustand, Verbindungsstatistiken, Abonnementbäumen und Regel-Engine-Flüssen. Das Selbst-Hosting von EMQX auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre IoT-Nachrichteninfrastruktur – keine Cloud-Gebühren pro Nachricht, keine Anbieterbindung und volle Transparenz Ihrer Gerätekommunikationsschicht.
Hauptmerkmale von EMQX
MQTT 5.0 Unterstützung
Vollständige MQTT 5.0 Implementierung einschließlich Sitzungsablauf, Nachrichtenablauf, Ursachencodes, geteilter Abonnements und Anfrage-/Antwortmuster für moderne IoT-Anwendungen.
Integrierte Regel-Engine
Verarbeiten, filtern und routen Sie Gerätenachrichten mithilfe von SQL-ähnlichen Regeln, die Daten an Datenbanken, Kafka, HTTP-Webhooks oder andere MQTT-Broker ohne benutzerdefinierten Code weiterleiten.
MQTT über WebSockets
Verbinden Sie Webbrowser und JavaScript-Clients direkt mit EMQX über sichere WebSocket-Verbindungen und ermöglichen Sie so Echtzeit-IoT-Dashboards ohne eine separate Brücke.
Web-Management-Dashboard
Überwachen Sie Verbindungszahlen, Abonnementbäume, Nachrichtenraten und die Leistung der Regel-Engine in Echtzeit über die integrierte administrative Weboberfläche.
Hohe Parallelität
EMQX verarbeitet Millionen gleichzeitiger Geräteverbindungen auf einem einzigen Knoten und eignet sich damit für alles von kleinen Heimautomatisierungseinrichtungen bis hin zu großen industriellen Bereitstellungen.
Warum EMQX auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.