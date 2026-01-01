Papermerge mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem mit automatischer OCR, Volltextsuche und tag-basierter Organisation für all Ihre gescannten Unterlagen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Papermerge erstellen können
Papermerge ist ein Open-Source-Dokumentenverwaltungssystem, das entwickelt wurde, um physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umzuwandeln. Laden Sie PDFs oder gescannte Bilder hoch, und Papermerge extrahiert automatisch Text mittels OCR, wodurch jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort über den Inhalt auffindbar wird. Tag-basierte Organisation, Ordnerhierarchien und benutzerdefinierte Metadatenfelder ermöglichen Ihnen eine präzise Kontrolle darüber, wie Dokumente strukturiert und abgerufen werden. Die Mehrbenutzerunterstützung mit rollenbasierten Berechtigungen macht es sowohl für kleine Unternehmen als auch für professionelle Praxen geeignet.
Das Selbst-Hosting von Papermerge auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Finanzunterlagen, Rechtsdokumente und persönliche Dateien Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie vermeiden monatliche Cloud-Speichergebühren und erhalten gleichzeitig unbegrenzte Dokumentenkapazität, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, und die Flexibilität, sich über die REST-API von Papermerge in bestehende Workflows zu integrieren.
Hauptmerkmale von Papermerge
Automatische OCR-Extraktion
Papermerge extrahiert durchsuchbaren Text aus PDFs und gescannten Bildern automatisch beim Hochladen und verwandelt einen Stapel gescannter Unterlagen in eine abfragbare Datenbank.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Inhalt und die Metadaten jedes Dokuments in Ihrem Archiv, mit Filtern nach Datum, Tags und benutzerdefinierten Feldern für eine präzise Abfrage.
Tag- und Ordnerorganisation
Kombinieren Sie Ordnerhierarchien mit flexiblen Tags und benutzerdefinierten Metadatenfeldern, um eine Organisationsstruktur aufzubauen, die der tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Unternehmens entspricht.
Mehrbenutzerberechtigungen
Die rollenbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht Teams die gemeinsame Nutzung eines einzigen Dokumentenarchivs, während sensible Dateien nur für autorisierte Benutzer sichtbar bleiben.
PDF-Seitenoperationen
PDF-Seiten direkt in Papermerge zusammenführen, aufteilen und neu anordnen, wodurch die Notwendigkeit eines separaten PDF-Editors beim Bereinigen gescannter Dokumente entfällt.
Warum Papermerge auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.