Papermerge ist ein Open-Source-Dokumentenverwaltungssystem, das entwickelt wurde, um physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umzuwandeln. Laden Sie PDFs oder gescannte Bilder hoch, und Papermerge extrahiert automatisch Text mittels OCR, wodurch jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort über den Inhalt auffindbar wird. Tag-basierte Organisation, Ordnerhierarchien und benutzerdefinierte Metadatenfelder ermöglichen Ihnen eine präzise Kontrolle darüber, wie Dokumente strukturiert und abgerufen werden. Die Mehrbenutzerunterstützung mit rollenbasierten Berechtigungen macht es sowohl für kleine Unternehmen als auch für professionelle Praxen geeignet.

Das Selbst-Hosting von Papermerge auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Finanzunterlagen, Rechtsdokumente und persönliche Dateien Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie vermeiden monatliche Cloud-Speichergebühren und erhalten gleichzeitig unbegrenzte Dokumentenkapazität, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, und die Flexibilität, sich über die REST-API von Papermerge in bestehende Workflows zu integrieren.