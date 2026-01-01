Medusa ist ein langjähriger, von der Community gepflegter Automatisierungsserver für TV-Serienbibliotheken. Er verfolgt die Serien, denen Sie folgen, überwacht Usenet-Indexer und Torrent-Tracker auf neue Episodenveröffentlichungen, lädt passende Dateien über Ihren vorhandenen Downloader herunter, benennt, taggt und verschiebt sie dann in Ihre Bibliothek – alles gesteuert über eine ausgefeilte Weboberfläche, inspiriert von SickBeard und SickChill.

Das Selbst-Hosting von Medusa auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre TV-Automatisierung rund um die Uhr läuft, sodass Episoden Minuten nach der Veröffentlichung in Ihrer Bibliothek erscheinen. Es lässt sich nahtlos mit Plex, Jellyfin, Emby und dem breiteren Servarr-Ökosystem koppeln und funktioniert über native Plugins mit praktisch jedem Newznab- und Torznab-Indexer.