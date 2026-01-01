Lychee ist ein ausgefeiltes Open-Source-Fotoverwaltungssystem, das jeden Bilderordner in eine wunderschÃ¶n prÃ¤sentierte Online-Galerie verwandelt. Es indiziert EXIF- und IPTC-Metadaten, generiert responsive Vorschaubilder, organisiert Fotos in verschachtelten Alben und bietet Ã¶ffentliche, passwortgeschÃ¼tzte und private Freigabe fÃ¼r einzelne Alben oder Fotos â€” alles unterstÃ¼tzt durch eine Ã¼bersichtliche, mobilfreundliche Web-BenutzeroberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von Lychee auf Ihrem VPS bewahrt hochauflÃ¶sende Originale, Standortdaten und den Anzeigeverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie an eine Foto-Plattform eines Drittanbieters zu Ã¼bergeben. Die App unterstÃ¼tzt MySQL, MariaDB, PostgreSQL oder SQLite als Backends und lÃ¤sst sich nahtlos in Objektspeicher, LDAP- und OAuth-Anbieter integrieren â€” wodurch es sich gleichermassen fÃ¼r ein persÃ¶nliches Fotoarchiv oder eine gemeinsame Bibliothek fÃ¼r kleine Teams eignet.