Lychee mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Fotoverwaltungsplattform mit Albumorganisation, Freigabeoptionen und metadatenbasierter Navigation, entwickelt fÃ¼r ernsthafte Fotografen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lychee erstellen kÃ¶nnen
Lychee ist ein ausgefeiltes Open-Source-Fotoverwaltungssystem, das jeden Bilderordner in eine wunderschÃ¶n prÃ¤sentierte Online-Galerie verwandelt. Es indiziert EXIF- und IPTC-Metadaten, generiert responsive Vorschaubilder, organisiert Fotos in verschachtelten Alben und bietet Ã¶ffentliche, passwortgeschÃ¼tzte und private Freigabe fÃ¼r einzelne Alben oder Fotos â€” alles unterstÃ¼tzt durch eine Ã¼bersichtliche, mobilfreundliche Web-BenutzeroberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Lychee auf Ihrem VPS bewahrt hochauflÃ¶sende Originale, Standortdaten und den Anzeigeverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie an eine Foto-Plattform eines Drittanbieters zu Ã¼bergeben. Die App unterstÃ¼tzt MySQL, MariaDB, PostgreSQL oder SQLite als Backends und lÃ¤sst sich nahtlos in Objektspeicher, LDAP- und OAuth-Anbieter integrieren â€” wodurch es sich gleichermassen fÃ¼r ein persÃ¶nliches Fotoarchiv oder eine gemeinsame Bibliothek fÃ¼r kleine Teams eignet.
Hauptmerkmale von Lychee
Verschachtelte Albumhierarchie
Organisieren Sie Fotos in Alben und Unteralben mit Drag-and-Drop-Neuanordnung, Coverbildauswahl und albumspezifischen Freigabesteuerungen.
EXIF- und IPTC-Metadaten
Automatische Extraktion von Kamera-, Objektiv-, Belichtungs-, GPS- und IPTC-Tags, damit Alben nach KameragehÃ¤use, Brennweite oder Standort durchsuchbar und filterbar sind.
Granulare Freigabesteuerungen
Machen Sie Alben Ã¶ffentlich, passwortgeschÃ¼tzt oder nur auf Einladung zugÃ¤nglich, und generieren Sie Freigabelinks pro Album oder pro Foto, ohne den Rest Ihrer Bibliothek preiszugeben.
RAW- und HEIC-UnterstÃ¼tzung
Native UnterstÃ¼tzung von RAW-Formaten und HEIC neben JPEG, PNG und Video â€” Lychee transkodiert fÃ¼r das Web, wÃ¤hrend die Originaldatei erhalten bleibt.
OAuth- und LDAP-Anmeldung
Verbinden Sie sich mit bestehenden IdentitÃ¤tsanbietern wie Google, GitHub und jedem LDAP-Verzeichnis, damit Mitwirkende sich mit ihren vorhandenen Anmeldeinformationen anmelden kÃ¶nnen.
Objektspeicher-Backend
Speichern Sie Fotos optional auf S3-kompatiblem Objektspeicher, um Ihre Bibliothek Ã¼ber die lokale Festplatte hinaus zu skalieren und dabei die gleiche UX beizubehalten.
Warum Lychee auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.