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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit evcc erstellen können

evcc ist ein Open-Source-EV-Laderegler und Heim-Energiemanagementsystem, das das Laden Ihres Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugter Solarenergie anstelle von Netzstrom priorisiert. Es verbindet sich mit Hunderten von Wallboxen, Solarwechselrichtern, Batteriespeichersystemen, intelligenten Zählern und Fahrzeug-APIs, um das Laden basierend auf dem aktuellen PV-Überschuss, dynamischen Stromtarifen und dem Batterieladezustand zu koordinieren.

Das Selbst-Hosten von evcc auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätezugangsdaten, Ladehistorie und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, eliminiert jegliche Abhängigkeit von Cloud-Diensten der Anbieter und stellt sicher, dass Ihre Ladestrategien zuverlässig weiterlaufen, wann immer die Sonne scheint.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von evcc

Solarüberschussladung

Lädt Ihr Elektrofahrzeug in Echtzeit mit überschüssiger Photovoltaikenergie, maximiert den Eigenverbrauch und minimiert den Netzbezug.

Dynamische Tarifunterstützung

Plant das Laden während der günstigsten Stunden dynamischer Stromtarife wie Tibber, aWATTar und Octopus.

Hunderte von Geräten

Integriert sich mit Ladegeräten, Zählern, Wechselrichtern und Fahrzeugen von ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei und vielen mehr.

Browserbasierte Einrichtung

Konfigurieren Sie Wallboxen, Fahrzeuge, Zähler und Ladepunkte über eine geführte Weboberfläche, ohne YAML-Dateien manuell zu bearbeiten.

Heimbatterie-fähig

Koordiniert das Laden des E-Autos mit dem Ladezustand der Heimbatterie, sodass Ihre Hausbatterie nicht entleert wird, um das Auto zu versorgen.

REST- und MQTT-APIs

Stellt eine vollständige REST- und MQTT-API für Home Assistant, openHAB, Node-RED und benutzerdefinierte Automatisierungen bereit.

Warum evcc auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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