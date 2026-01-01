evcc ist ein Open-Source-EV-Laderegler und Heim-Energiemanagementsystem, das das Laden Ihres Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugter Solarenergie anstelle von Netzstrom priorisiert. Es verbindet sich mit Hunderten von Wallboxen, Solarwechselrichtern, Batteriespeichersystemen, intelligenten Zählern und Fahrzeug-APIs, um das Laden basierend auf dem aktuellen PV-Überschuss, dynamischen Stromtarifen und dem Batterieladezustand zu koordinieren.

Das Selbst-Hosten von evcc auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätezugangsdaten, Ladehistorie und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, eliminiert jegliche Abhängigkeit von Cloud-Diensten der Anbieter und stellt sicher, dass Ihre Ladestrategien zuverlässig weiterlaufen, wann immer die Sonne scheint.