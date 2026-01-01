evcc als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Solar-intelligenter EV-Laderegler und Heim-Energiemanager für Hunderte von Wallboxen, Wechselrichtern und Fahrzeugen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit evcc erstellen können
evcc ist ein Open-Source-EV-Laderegler und Heim-Energiemanagementsystem, das das Laden Ihres Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugter Solarenergie anstelle von Netzstrom priorisiert. Es verbindet sich mit Hunderten von Wallboxen, Solarwechselrichtern, Batteriespeichersystemen, intelligenten Zählern und Fahrzeug-APIs, um das Laden basierend auf dem aktuellen PV-Überschuss, dynamischen Stromtarifen und dem Batterieladezustand zu koordinieren.
Das Selbst-Hosten von evcc auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätezugangsdaten, Ladehistorie und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, eliminiert jegliche Abhängigkeit von Cloud-Diensten der Anbieter und stellt sicher, dass Ihre Ladestrategien zuverlässig weiterlaufen, wann immer die Sonne scheint.
Hauptmerkmale von evcc
Solarüberschussladung
Lädt Ihr Elektrofahrzeug in Echtzeit mit überschüssiger Photovoltaikenergie, maximiert den Eigenverbrauch und minimiert den Netzbezug.
Dynamische Tarifunterstützung
Plant das Laden während der günstigsten Stunden dynamischer Stromtarife wie Tibber, aWATTar und Octopus.
Hunderte von Geräten
Integriert sich mit Ladegeräten, Zählern, Wechselrichtern und Fahrzeugen von ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei und vielen mehr.
Browserbasierte Einrichtung
Konfigurieren Sie Wallboxen, Fahrzeuge, Zähler und Ladepunkte über eine geführte Weboberfläche, ohne YAML-Dateien manuell zu bearbeiten.
Heimbatterie-fähig
Koordiniert das Laden des E-Autos mit dem Ladezustand der Heimbatterie, sodass Ihre Hausbatterie nicht entleert wird, um das Auto zu versorgen.
REST- und MQTT-APIs
Stellt eine vollständige REST- und MQTT-API für Home Assistant, openHAB, Node-RED und benutzerdefinierte Automatisierungen bereit.
Warum evcc auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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