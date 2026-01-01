Gokapi per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Dateifreigabeserver mit ablaufenden Links, Passwortschutz und optionalem S3-Backend.
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Was Sie mit Gokapi erstellen können
Gokapi ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateifreigabeserver, der dem inzwischen eingestellten Firefox Send nachempfunden ist. Er ermöglicht es Ihnen, Dateien über eine Weboberfläche hochzuladen und kurze, ablaufende Download-Links zu verteilen – ideal für die einmalige Freigabe, wenn der Empfänger kein Konto auf Ihrer Plattform hat. Der Speicher kann eine lokale Festplatte oder jeder S3-kompatible Bucket sein, und jeder Link unterstützt konfigurierbare Ablaufzeiten, Download-Limits und optionale Passwörter.
Das Selbst-Hosting von Gokapi auf Ihrem eigenen VPS hält freigegebene Inhalte und Zugriffsprotokolle der Empfänger in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Upload-Dienst. Das einzelne Go-Binary hält den Speicherbedarf gering, und im Gegensatz zu öffentlichen Dateifreigabeplattformen gibt es keine beworbenen Missbrauchskanäle – nur die Personen, denen Sie einen Link senden, können sehen, was Sie hochgeladen haben.
Hauptmerkmale von Gokapi
Ablaufende Freigabelinks
Jede hochgeladene Datei erhält eine kurze URL mit konfigurierbarer Ablaufzeit nach Zeit oder Download-Anzahl, sodass Links nicht mehr funktionieren, nachdem der Empfänger sie abgerufen hat.
Passwortgeschützte Links
Optional können Downloads mit einem Link-spezifischen Passwort geschützt werden, sodass selbst geleakte URLs nicht ohne das Geheimnis geöffnet werden können.
Lokaler oder S3-Speicher
Speichern Sie Dateien auf dem lokalen Volume oder verweisen Sie Gokapi auf einen beliebigen S3-kompatiblen Bucket (AWS, Backblaze, MinIO) für elastischen, dauerhaften Speicher.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Optionale clientseitige Verschlüsselung gewährleistet, dass der Server niemals Klartext von Uploads sieht, die über einmalige Ende-zu-Ende-verschlüsselte Links geteilt werden.
Mehrbenutzerkonten
Erstellen Sie separate Benutzerkonten, damit mehrere Mitarbeiter oder Familienmitglieder eine Instanz mit isolierten Upload-Verläufen teilen können.
API und CLI
Programmgesteuertes Hochladen über die REST-API oder die offizielle CLI zum Versenden von Build-Artefakten, Log-Bundles und Automatisierungsergebnissen.
Warum Gokapi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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