Gokapi ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateifreigabeserver, der dem inzwischen eingestellten Firefox Send nachempfunden ist. Er ermöglicht es Ihnen, Dateien über eine Weboberfläche hochzuladen und kurze, ablaufende Download-Links zu verteilen – ideal für die einmalige Freigabe, wenn der Empfänger kein Konto auf Ihrer Plattform hat. Der Speicher kann eine lokale Festplatte oder jeder S3-kompatible Bucket sein, und jeder Link unterstützt konfigurierbare Ablaufzeiten, Download-Limits und optionale Passwörter.

Das Selbst-Hosting von Gokapi auf Ihrem eigenen VPS hält freigegebene Inhalte und Zugriffsprotokolle der Empfänger in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Upload-Dienst. Das einzelne Go-Binary hält den Speicherbedarf gering, und im Gegensatz zu öffentlichen Dateifreigabeplattformen gibt es keine beworbenen Missbrauchskanäle – nur die Personen, denen Sie einen Link senden, können sehen, was Sie hochgeladen haben.