Snapdrop ist ein wunderschön einfaches webbasiertes Dateifreigabetool, das die Reibung beim Übertragen von Dateien zwischen Geräten eliminiert. Inspiriert von Apple AirDrop, aber plattform- und browserübergreifend funktionierend, erkennt Snapdrop automatisch Geräte im selben Netzwerk und ermöglicht sofortige Peer-to-Peer-Übertragungen – keine Konten, keine App-Installationen und keine Konfiguration erforderlich.

Das Selbst-Hosten von Snapdrop auf Ihrem VPS schafft eine private, stets verfügbare Dateifreigabeumgebung vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst Snapdrop.net speichert Ihre selbst gehostete Instanz alle Erkennungs- und Übertragungsdaten in Ihrem eigenen Netzwerk, was für Organisationen, die vertrauliche Informationen verarbeiten oder in Umgebungen mit strengen Datenverarbeitungsanforderungen arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist.