Snapdrop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Browserbasiertes lokales Dateisharing, inspiriert von AirDrop — keine Konten, keine Apps, funktioniert auf jeder Plattform.
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Was Sie mit Snapdrop erstellen können
Snapdrop ist ein wunderschön einfaches webbasiertes Dateifreigabetool, das die Reibung beim Übertragen von Dateien zwischen Geräten eliminiert. Inspiriert von Apple AirDrop, aber plattform- und browserübergreifend funktionierend, erkennt Snapdrop automatisch Geräte im selben Netzwerk und ermöglicht sofortige Peer-to-Peer-Übertragungen – keine Konten, keine App-Installationen und keine Konfiguration erforderlich.
Das Selbst-Hosten von Snapdrop auf Ihrem VPS schafft eine private, stets verfügbare Dateifreigabeumgebung vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst Snapdrop.net speichert Ihre selbst gehostete Instanz alle Erkennungs- und Übertragungsdaten in Ihrem eigenen Netzwerk, was für Organisationen, die vertrauliche Informationen verarbeiten oder in Umgebungen mit strengen Datenverarbeitungsanforderungen arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist.
Hauptmerkmale von Snapdrop
Null Konfiguration
Geräte im selben Netzwerk erkennen sich automatisch — öffnen Sie den Browser, sehen Sie Ihre Geräte und beginnen Sie sofort mit der Freigabe.
Plattformübergreifende Unterstützung
Funktioniert unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android von jedem modernen Browser aus, ohne dass eine App-Installation auf einem Gerät erforderlich ist.
Peer-to-Peer-Überweisungen
WebRTC-gesteuerte Direktübertragungen ermöglichen den direkten Dateiaustausch zwischen Geräten, ohne Umweg über Ihren Server, was Geschwindigkeit und Datenschutz maximiert.
Keine Dateigrößenbeschränkungen
Übertragen Sie Dateien jeder Größe ohne die von Cloud-basierten Freigabediensten auferlegten Upload-Beschränkungen oder Komprimierungen.
Keine Konten erforderlich
Völlig anonymes Teilen — keine Registrierung, keine persönlichen Informationen und keine dauerhafte Speicherung übertragener Dateien.
Warum Snapdrop auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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