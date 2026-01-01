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Browserbasiertes lokales Dateisharing, inspiriert von AirDrop — keine Konten, keine Apps, funktioniert auf jeder Plattform.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Snapdrop erstellen können

Snapdrop ist ein wunderschön einfaches webbasiertes Dateifreigabetool, das die Reibung beim Übertragen von Dateien zwischen Geräten eliminiert. Inspiriert von Apple AirDrop, aber plattform- und browserübergreifend funktionierend, erkennt Snapdrop automatisch Geräte im selben Netzwerk und ermöglicht sofortige Peer-to-Peer-Übertragungen – keine Konten, keine App-Installationen und keine Konfiguration erforderlich.

Das Selbst-Hosten von Snapdrop auf Ihrem VPS schafft eine private, stets verfügbare Dateifreigabeumgebung vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst Snapdrop.net speichert Ihre selbst gehostete Instanz alle Erkennungs- und Übertragungsdaten in Ihrem eigenen Netzwerk, was für Organisationen, die vertrauliche Informationen verarbeiten oder in Umgebungen mit strengen Datenverarbeitungsanforderungen arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Snapdrop

Null Konfiguration

Geräte im selben Netzwerk erkennen sich automatisch — öffnen Sie den Browser, sehen Sie Ihre Geräte und beginnen Sie sofort mit der Freigabe.

Plattformübergreifende Unterstützung

Funktioniert unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android von jedem modernen Browser aus, ohne dass eine App-Installation auf einem Gerät erforderlich ist.

Peer-to-Peer-Überweisungen

WebRTC-gesteuerte Direktübertragungen ermöglichen den direkten Dateiaustausch zwischen Geräten, ohne Umweg über Ihren Server, was Geschwindigkeit und Datenschutz maximiert.

Keine Dateigrößenbeschränkungen

Übertragen Sie Dateien jeder Größe ohne die von Cloud-basierten Freigabediensten auferlegten Upload-Beschränkungen oder Komprimierungen.

Keine Konten erforderlich

Völlig anonymes Teilen — keine Registrierung, keine persönlichen Informationen und keine dauerhafte Speicherung übertragener Dateien.

Warum Snapdrop auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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