Seerr ist eine Open-Source-Plattform für Medienanfragen und -entdeckung, die das Beste von Overseerr und Jellyseerr in einer einzigen Anwendung vereint, mit nativer Unterstützung für Jellyfin, Plex und Emby. Benutzer können Filme und TV-Sendungen durchsuchen, Anfragen stellen, und Administratoren genehmigen diese über ein übersichtliches Dashboard — während Sonarr und Radarr den eigentlichen Download automatisch abwickeln.

Das Selbst-Hosting von Seerr bewahrt Medienserver-Anmeldeinformationen und API-Schlüssel innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, während es Familie und Freunden eine elegante Möglichkeit bietet, Inhalte anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Ihre Automatisierungstools zu haben. Die 24/7-Verfügbarkeit der VPS-Bereitstellung stellt sicher, dass Anfragen und Benachrichtigungen zuverlässig funktionieren, unabhängig davon, ob Ihr Heimnetzwerk online ist.