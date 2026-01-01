Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der dem Link-Verfall entgegenwirkt, indem er automatisch vollständige Seiten-Snapshots — einschließlich Bildern und Formatierungen — in dem Moment archiviert, in dem Sie einen Link speichern. Ihre Lesezeichen bleiben Jahre später lesbar, unabhängig davon, was mit der ursprünglichen URL geschieht. Sammlungen, Tags, Hervorhebungen und Anmerkungen ermöglichen es Ihnen, strukturierte Wissensdatenbanken aufzubauen, anstatt flache Linklisten.

Das Selbst-Hosten von Linkwarden bietet Ihnen unbegrenzte Archivierung, die nur durch Ihren VPS-Speicher begrenzt ist, vollständige Privatsphäre über Ihre Browsing-Muster und kein Risiko, jahrelang kuratierte Lesezeichen zu verlieren, weil ein Cloud-Dienst abgeschaltet wird oder sein Preismodell ändert.