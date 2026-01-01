Yuvomi als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Privater, selbst gehosteter Familienplaner für Aufgaben, Kalender, Mahlzeiten, Einkäufe und Haushaltsbudgets in einer mobil-optimierten App.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yuvomi erstellen können
Yuvomi ist ein Open-Source-Familienorganisator, der Aufgaben, gemeinsame Kalender, Einkaufslisten, Essenspläne, Rezepte, Budgets und Haushaltsnotizen in einer einzigen mobil-optimierten progressiven Web-App zusammenführt. Jedes Modul ist unabhängig, sodass Sie nur die Teile nutzen können, die zu Ihrem Haushalt passen, und den Rest ignorieren können.
Das Selbst-Hosting von Yuvomi auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Haushaltsdaten – Zeitpläne, Quittungen, Kontaktlisten, medizinische Erinnerungen – von Cloud-Diensten Dritter fern. Die SQLite-Datenbank unterstützt optionale AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand, und ein integrierter Scheduler übernimmt automatische Backups, damit Ihre Familieninformationen privat bleiben, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
Hauptmerkmale von Yuvomi
Geteilter Familienplaner
Koordinieren Sie Aufgaben, Kalender, Mahlzeiten und Einkaufslisten für alle Haushaltsmitglieder mit Mehrbenutzerzuweisungen und Benachrichtigungen.
Mobil-zuerst PWA
Installiert als eine sich nativ anfühlende progressive Web-App auf Telefonen und Tablets, mit Offline-fähigen Ansichten für die Haushaltsverwaltung unterwegs.
Kalenderintegrationen
Synchronisieren Sie mit Google Kalender, iCloud via CalDAV, Apple-Geräten und ICS-Abonnements, um alle bestehenden Termine an einem Ort zu verwalten.
Verschlüsselter SQLite-Speicher
Optionale SQLCipher AES-256-Verschlüsselung schützt Haushaltsdaten im Ruhezustand, und geplante Backups können auf jedes beliebige WebDAV-Ziel gespiegelt werden.
Modulares Haushalts-Toolkit
Aktivieren Sie nur die Module, die Sie benötigen — Budgets, Essensplanung, Rezepte, Geburtstage, Kontakte, Dokumente oder Haushaltsführung — und überspringen Sie den Rest.
Privat und trackerfrei
Keine Tracker von Drittanbietern, keine Telemetrie und eine MIT-Lizenz sorgen dafür, dass Ihre Familiendaten auf Ihrem VPS vollständig unter Ihrer eigenen Kontrolle bleiben.
Warum Yuvomi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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