Yuvomi ist ein Open-Source-Familienorganisator, der Aufgaben, gemeinsame Kalender, Einkaufslisten, Essenspläne, Rezepte, Budgets und Haushaltsnotizen in einer einzigen mobil-optimierten progressiven Web-App zusammenführt. Jedes Modul ist unabhängig, sodass Sie nur die Teile nutzen können, die zu Ihrem Haushalt passen, und den Rest ignorieren können.

Das Selbst-Hosting von Yuvomi auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Haushaltsdaten – Zeitpläne, Quittungen, Kontaktlisten, medizinische Erinnerungen – von Cloud-Diensten Dritter fern. Die SQLite-Datenbank unterstützt optionale AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand, und ein integrierter Scheduler übernimmt automatische Backups, damit Ihre Familieninformationen privat bleiben, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.