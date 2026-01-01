PrestaShop mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke Open-Source-E-Commerce-Plattform, die von Ã¼ber 300.000 Online-Shops weltweit genutzt wird, mit vollstÃ¤ndiger Produktverwaltung, Zahlungen und mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r PrestaShop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PrestaShop erstellen kÃ¶nnen
PrestaShop ist eine voll ausgestattete Open-Source-E-Commerce-Plattform, die von HÃ¤ndlern in Ã¼ber 190 LÃ¤ndern genutzt wird. Sie bietet alles Notwendige, um einen professionellen Online-Shop sofort einsatzbereit zu betreiben: Produktkatalogverwaltung, Auftragsbearbeitung, integrierte Zahlungsgateways (PayPal, Stripe und mehr), UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen und WÃ¤hrungen sowie integrierte SEO-Tools â€“ alles verwaltet Ã¼ber ein intuitives Back-Office-Dashboard.
Das Hosten von PrestaShop auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten und Zahlungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, ermÃ¶glicht es Ihnen, PHP und MySQL fÃ¼r Spitzenleistung fein abzustimmen, und skaliert mit Ihrem GeschÃ¤ft, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise von gehosteten E-Commerce-Plattformen.
Hauptmerkmale von PrestaShop
VollstÃ¤ndiger Produktkatalog
Verwalten Sie unbegrenzte Produkte mit Varianten, Kombinationen, Attributen und flexiblen Preisregeln, einschlieÃŸlich Mengenrabatten und zeitlich begrenzten Werbeaktionen.
Integrierte Zahlungen
Akzeptieren Sie Zahlungen Ã¼ber PayPal, Stripe, BankÃ¼berweisung und Dutzende regionaler Gateways Ã¼ber den Modul-Marktplatz â€” kein benutzerdefinierter Zahlungscode erforderlich.
Mehrsprachigkeit & WÃ¤hrung
Verkaufen Sie weltweit an Kunden mit nativer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen, WÃ¤hrungen und Steuerregeln in einer einzigen Shop-Installation Ã¼ber ein Admin-Dashboard.
SEO & Marketing-Tools
Anpassbare URLs, Metafelder, Sitemap-Generierung und integrierte Tools fÃ¼r Rabattgutscheine und Treueprogramme helfen, den Traffic zu steigern und WiederholungskÃ¤ufe zu fÃ¶rdern.
Themen & Module
Ein Marktplatz mit Tausenden von Themes und Modulen ermÃ¶glicht es Ihnen, Design und FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne Code zu berÃ¼hren, vom Live-Chat bis zu Treuepunkten.
Warum PrestaShop auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.