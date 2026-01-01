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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Home Gallery erstellen können

Home Gallery ist eine quelloffene, selbst gehostete Web-Galerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert Vorschauen in mehreren Auflösungen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrollfunktion, das auf einem Telefon, Tablet oder Desktop gleichermaßen gut funktioniert – ohne etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen.

Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und wandelt GPS-Koordinaten in lesbare Ortsnamen um (Reverse-Geocoding). Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald die Vorschauen erstellt wurden, was sie gut geeignet macht für Langzeitarchive, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Home Gallery

Ähnliche Bildersuche

Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und finden Sie visuell ähnliche Aufnahmen im gesamten Archiv – finden Sie jedes Sonnenuntergangs-, Strand- oder Haustierbild ohne manuelle Kennzeichnung.

Gesichtserkennung

Gesichter werden automatisch erkannt und gruppiert, sodass das Durchsuchen aller Fotos einer Person mit einem einzigen Klick erledigt ist, anstatt einer mühsamen, tagweisen Aufgabe.

Geo-Rückwärtssuche

GPS-Koordinaten in EXIF werden in Länder-, Stadt- und Ortsnamen aufgelöst, sodass die Galerie zu einer durchsuchbaren Karte wird, die anzeigt, wo jedes Foto aufgenommen wurde.

Ausdrucksstarke Abfragesprache

Filtern Sie die Bibliothek mit Und-, Oder- und Nicht-Operatoren über Tags, Daten, Orte, Gesichter und Kamerametadaten hinweg, um präzise gespeicherte Ansichten zu erstellen.

Offline-Quellen-Unterstützung

Sobald Vorschauen extrahiert wurden, kann die Originalfestplatte offline bleiben – perfekt für Archive, die auf externen Laufwerken verteilt sind, die nicht immer gemountet sind.

PWA Mobilgalerie

Installierbare progressive Web-App bietet ein App-ähnliches Surferlebnis auf Telefonen und Tablets ohne native Installation oder App Store.

Warum Home Gallery auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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