Home Gallery ist eine quelloffene, selbst gehostete Web-Galerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert Vorschauen in mehreren Auflösungen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrollfunktion, das auf einem Telefon, Tablet oder Desktop gleichermaßen gut funktioniert – ohne etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen.

Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und wandelt GPS-Koordinaten in lesbare Ortsnamen um (Reverse-Geocoding). Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald die Vorschauen erstellt wurden, was sie gut geeignet macht für Langzeitarchive, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.