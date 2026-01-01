Outline mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source-Wissensdatenbank und Wiki mit Echtzeit-Zusammenarbeit, leistungsstarker Suche und schöner Markdown-Bearbeitung für Teams.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Outline erstellen können
Outline ist eine schnelle, kollaborative Wissensdatenbank, die für Teams entwickelt wurde, die sowohl schönes Design als auch nahtlose Echtzeit-Bearbeitung schätzen. Aufgebaut um einen Markdown-Editor mit Slash-Befehlen, verschachtelten Dokumentenhierarchien und sammlungsbasierter Organisation, bietet es Ingenieur-, Produkt- und Betriebsteams einen strukturierten Arbeitsbereich für Dokumentationen, der sowohl funktional als auch visuell ansprechend ist. Versionsverlauf, granulare Berechtigungen und Unterstützung für mehrere SSO-Anbieter machen es für Organisationen jeder Grösse geeignet.
Das Selbst-Hosting von Outline auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine nutzerbasierten Preisbeschränkungen – unbegrenzte Teammitglieder zu festen Infrastrukturkosten. Ihre Dokumentation und Ihr geistiges Eigentum bleiben unter Ihrer Kontrolle, ohne Datenzugriff durch Dritte, während PostgreSQL und Redis lokal für optimale Leistung ohne externe Dienstabhängigkeiten laufen.
Hauptmerkmale von Outline
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder können dasselbe Dokument gleichzeitig mit Inline-Kommentaren und Vorschlägen bearbeiten, wodurch Dokumentations-Sprints und Überprüfungszyklen nahtlos werden.
Leistungsstarke Volltextsuche
Durchsuchen Sie sofort alle Dokumente und Sammlungen, wobei die Ergebnisse nach Relevanz geordnet sind, sodass die richtigen Informationen in Sekunden statt in minutenlangem Stöbern gefunden werden.
Flexible Authentifizierung
Integriert sich mit Google, Slack, Azure AD, GitHub und benutzerdefinierten OIDC-Anbietern, sodass Teams sich mit bestehenden Anmeldeinformationen anmelden können, ohne separate Konten verwalten zu müssen.
Versions-Verlauf
Jede Dokumentenänderung wird mit Diff-Ansicht und vollständiger Wiederherstellung verfolgt, was Teams ein Sicherheitsnetz für versehentliche Bearbeitungen und einen Audit-Trail für die Compliance bietet.
Sammlungsorganisation
Organisieren Sie Dokumente in verschachtelten Hierarchien und Sammlungen mit detaillierten öffentlichen, Team- oder privaten Freigabesteuerungen, die zu jeder Teamstruktur passen.
Warum Outline auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.