PicoClaw mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ultraleichter KI-Assistent, in Go geschrieben, mit nativer MCP-Unterstützung und über 30 LLM-Anbieterintegrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PicoClaw erstellen können
PicoClaw ist ein unabhängiger Open-Source-KI-Assistent, der von Sipeed initiiert und vollständig in Go von Grund auf neu geschrieben wurde. Das Projekt wurde durch einen Selbst-Bootstrapping-Prozess neu aufgebaut – der KI-Agent selbst steuerte die Architekturmigration und Code-Optimierung – und erzeugte ein einziges statisches Binary, das in weniger als einer Sekunde startet und auf einem einzigen CPU-Kern läuft.
PicoClaw wurde entwickelt, um winzig, schnell und überall einsetzbar zu sein. Es führt die gleichen Workloads wie viel schwerere Agenten-Frameworks aus, verbraucht dabei aber nur etwa 10 MB RAM. Das Selbst-Hosting des Launchers auf einem VPS bietet Ihnen eine browserbasierte Konsole, eine persistente Konfiguration und ein langlebiges Gateway, das Ihr gewähltes LLM mit Telegram, Discord, Matrix, WeChat und jedem MCP-Server verbindet, auf den Sie es richten.
Hauptmerkmale von PicoClaw
Ultra-geringer Platzbedarf
Der Kernspeicherverbrauch unter 10 MB und Startzeiten im Sub-Sekundenbereich bedeuten, dass ein einzelner VPS PicoClaw neben dem Rest Ihres Stacks ohne messbaren Overhead hosten kann.
Web-Konsolen-Starter
Der browserbasierte Launcher auf Port 18800 führt Sie durch die Einrichtung von Providern, Kanälen und Gateways, ohne JSON-Dateien manuell bearbeiten zu müssen.
Nativer MCP-Support
Erstklassige Model Context Protocol-Integration ermöglicht es Ihnen, jeden MCP-Server zu verbinden, um die Agentenfähigkeiten zu erweitern, ohne benutzerdefinierte Plugins schreiben zu müssen.
30+ LLM-Anbieter
Nutzen Sie OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax und mehr über eine einzige model_list-Konfiguration.
Mehrkanal-Gateway
Ein langlaufendes Gateway macht Ihren Agenten über Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat und WeCom aus einer einzigen Bereitstellung zugänglich.
Intelligentes Modell-Routing
Regelbasiertes Routing sendet einfache Abfragen an schlanke Modelle und komplexe an Flaggschiffmodelle, wodurch API-Ausgaben reduziert werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Warum PicoClaw auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.