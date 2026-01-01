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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PicoClaw erstellen können

PicoClaw ist ein unabhängiger Open-Source-KI-Assistent, der von Sipeed initiiert und vollständig in Go von Grund auf neu geschrieben wurde. Das Projekt wurde durch einen Selbst-Bootstrapping-Prozess neu aufgebaut – der KI-Agent selbst steuerte die Architekturmigration und Code-Optimierung – und erzeugte ein einziges statisches Binary, das in weniger als einer Sekunde startet und auf einem einzigen CPU-Kern läuft.

PicoClaw wurde entwickelt, um winzig, schnell und überall einsetzbar zu sein. Es führt die gleichen Workloads wie viel schwerere Agenten-Frameworks aus, verbraucht dabei aber nur etwa 10 MB RAM. Das Selbst-Hosting des Launchers auf einem VPS bietet Ihnen eine browserbasierte Konsole, eine persistente Konfiguration und ein langlebiges Gateway, das Ihr gewähltes LLM mit Telegram, Discord, Matrix, WeChat und jedem MCP-Server verbindet, auf den Sie es richten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von PicoClaw

Ultra-geringer Platzbedarf

Der Kernspeicherverbrauch unter 10 MB und Startzeiten im Sub-Sekundenbereich bedeuten, dass ein einzelner VPS PicoClaw neben dem Rest Ihres Stacks ohne messbaren Overhead hosten kann.

Web-Konsolen-Starter

Der browserbasierte Launcher auf Port 18800 führt Sie durch die Einrichtung von Providern, Kanälen und Gateways, ohne JSON-Dateien manuell bearbeiten zu müssen.

Nativer MCP-Support

Erstklassige Model Context Protocol-Integration ermöglicht es Ihnen, jeden MCP-Server zu verbinden, um die Agentenfähigkeiten zu erweitern, ohne benutzerdefinierte Plugins schreiben zu müssen.

30+ LLM-Anbieter

Nutzen Sie OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax und mehr über eine einzige model_list-Konfiguration.

Mehrkanal-Gateway

Ein langlaufendes Gateway macht Ihren Agenten über Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat und WeCom aus einer einzigen Bereitstellung zugänglich.

Intelligentes Modell-Routing

Regelbasiertes Routing sendet einfache Abfragen an schlanke Modelle und komplexe an Flaggschiffmodelle, wodurch API-Ausgaben reduziert werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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