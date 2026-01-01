Locust ist ein Open-Source-Lasttest-Tool auf Python-Basis, das es Entwicklungsteams ermöglicht, Benutzerverhalten in einfachem Python-Code zu definieren und Millionen gleichzeitiger Anfragen gegen jedes HTTP- oder benutzerdefinierte Protokollziel wiederzugeben. Im Gegensatz zu GUI-basierten Tools sind Locust-Szenarien versionskontrollierte Skripte, was Tests einfach zu überprüfen, zu parametrisieren und in CI/CD-Pipelines zu integrieren macht.

Die integrierte Web-Benutzeroberfläche zeigt während der Tests den Live-Durchsatz, die Perzentile der Antwortzeit und die Fehlerraten an und ermöglicht es Ihnen, Benutzer in Echtzeit hoch- oder herunterzufahren, ohne neu starten zu müssen. Das Selbst-Hosting von Locust auf Ihrem VPS hält Testverkehr und Anmeldeinformationen von SaaS-Infrastrukturen Dritter fern und ermöglicht es Ihnen, den Lastgenerator nahe am Zielsystem zu platzieren, um künstliche Netzwerklatenz zu minimieren.