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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenCloud erstellen kÃ¶nnen

OpenCloud ist eine moderne Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung, -freigabe und Teamzusammenarbeit. In Go fÃ¼r hohe Leistung und geringen Ressourcenverbrauch entwickelt, bietet es ein privates Cloud-Speichererlebnis, ohne auf Dienste Dritter oder die Infrastruktur von Anbietern angewiesen zu sein. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen DateisynchronisierungslÃ¶sungen enthÃ¤lt OpenCloud einen integrierten IdentitÃ¤tsanbieter, sodass es als einzelner Container ohne externe Datenbank oder LDAP-Server betrieben werden kann.

Das Selbst-Hosting von OpenCloud auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Hoheit Ã¼ber Ihre Dateien und Kollaborationsdaten. Dokumente, Fotos, freigegebene Ordner und Benutzerkonten verbleiben alle auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur â€“ ohne plattformbedingte Speicherlimits und ohne dass Ihr Datenzugriff an ein Abonnement gebunden ist.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von OpenCloud

Einzel-Container-Bereitstellung

Integriertes IdentitÃ¤tsmanagement bedeutet, dass OpenCloud als ein einziger Container bereitgestellt wird, ohne dass eine externe Datenbank oder ein LDAP-Server erforderlich ist.

Dateisynchronisierung und Freigabe

Synchronisieren Sie Dateien zwischen Desktop- und mobilen Clients und teilen Sie Ordner oder einzelne Dateien mit feingranularen Berechtigungssteuerungen.

WebDAV- und CalDAV-Zugriff

Binden Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk Ã¼ber WebDAV ein und verwalten Sie Kalender und Kontakte Ã¼ber CalDAV- und CardDAV-Protokolle.

Desktop- und Mobil-Clients

Offizielle Synchronisations-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Dateien auf all Ihren GerÃ¤ten verfÃ¼gbar.

Collabora Office Integration

FÃ¼gen Sie Collabora Online hinzu, um die browserbasierte Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und PrÃ¤sentationen zu ermÃ¶glichen, ohne Ihren Dateimanager zu verlassen.

Granulare Passwortrichtlinien

MindestlÃ¤nge, Anforderungen an Zeichenklassen und eine Liste verbotener PasswÃ¶rter durchsetzen, um die Sicherheitsstandards des Unternehmens zu erfÃ¼llen.

Warum OpenCloud auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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