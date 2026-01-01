OpenCloud ist eine moderne Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung, -freigabe und Teamzusammenarbeit. In Go fÃ¼r hohe Leistung und geringen Ressourcenverbrauch entwickelt, bietet es ein privates Cloud-Speichererlebnis, ohne auf Dienste Dritter oder die Infrastruktur von Anbietern angewiesen zu sein. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen DateisynchronisierungslÃ¶sungen enthÃ¤lt OpenCloud einen integrierten IdentitÃ¤tsanbieter, sodass es als einzelner Container ohne externe Datenbank oder LDAP-Server betrieben werden kann.

Das Selbst-Hosting von OpenCloud auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Hoheit Ã¼ber Ihre Dateien und Kollaborationsdaten. Dokumente, Fotos, freigegebene Ordner und Benutzerkonten verbleiben alle auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur â€“ ohne plattformbedingte Speicherlimits und ohne dass Ihr Datenzugriff an ein Abonnement gebunden ist.