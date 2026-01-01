OneTimeSecret mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Teilen Sie Passwörter und sensible Daten über selbstzerstörende Links, die nur einmal angesehen werden können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OneTimeSecret erstellen können
OneTimeSecret ermöglicht es Ihnen, sensible Informationen – Passwörter, API-Schlüssel, private Nachrichten – über Links zu teilen, die sich nach einmaligem Aufruf selbst zerstören. Sobald der Empfänger den Link öffnet, wird das Geheimnis dauerhaft vom Server gelöscht und hinterlässt keine Spuren.
Das Selbst-Hosting von OneTimeSecret auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass geteilte Geheimnisse niemals die Infrastruktur Dritter berühren. Sie kontrollieren die Verschlüsselung, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffslogs, was es ideal für Teams macht, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder andere Informationen handhaben, die zu sensibel für E-Mail oder Chat sind.
Hauptmerkmale von OneTimeSecret
Selbstzerstörende Links
Jedes Geheimnis wird sofort nach der ersten Ansicht gelöscht, wodurch sichergestellt wird, dass sensible Daten nicht erneut abgerufen werden können.
Passphrasenschutz
Fügen Sie eine optionale Passphrase hinzu, damit nur der vorgesehene Empfänger das Geheimnis entschlüsseln und lesen kann.
Konfigurierbares Ablaufdatum
Legen Sie fest, dass Geheimnisse nach Minuten, Stunden oder Tagen automatisch ablaufen, auch wenn sie nie geöffnet werden.
Keine Registrierung erforderlich
Jeder kann Geheimnisse erstellen und empfangen, ohne ein Konto zu erstellen, was die Reibung für schnelles Teilen reduziert.
Admin-Kontosupport
Registrieren Sie beim ersten Besuch ein Admin-Konto, um die Nutzung zu überwachen und die Instanz über die Web-UI zu verwalten.
Warum OneTimeSecret auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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