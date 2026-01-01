OneTimeSecret ermöglicht es Ihnen, sensible Informationen – Passwörter, API-Schlüssel, private Nachrichten – über Links zu teilen, die sich nach einmaligem Aufruf selbst zerstören. Sobald der Empfänger den Link öffnet, wird das Geheimnis dauerhaft vom Server gelöscht und hinterlässt keine Spuren.

Das Selbst-Hosting von OneTimeSecret auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass geteilte Geheimnisse niemals die Infrastruktur Dritter berühren. Sie kontrollieren die Verschlüsselung, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffslogs, was es ideal für Teams macht, die Anmeldeinformationen, Kundendaten oder andere Informationen handhaben, die zu sensibel für E-Mail oder Chat sind.