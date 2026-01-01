OpenHands als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source autonomer KI-Softwareentwickler, der Code liest, schreibt und ausfÃ¼hrt, um Entwicklungsaufgaben von Anfang bis Ende zu erledigen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenHands erstellen kÃ¶nnen
OpenHands ist eine Open-Source-Plattform zum AusfÃ¼hren von KI-Agenten, die Software-Engineering-Aufgaben autonom erledigen. UnterstÃ¼tzt durch eine Sandbox-AusfÃ¼hrungsumgebung liest und schreibt es Dateien, fÃ¼hrt Terminalbefehle aus, fÃ¼hrt Testsuiten aus, installiert Pakete und durchsucht das Web â€“ alles ohne menschliches Eingreifen zwischen den Schritten. Jede Sitzung lÃ¤uft in einem isolierten Container, sodass der Agent beliebige Operationen sicher ausfÃ¼hren kann, ohne Ihren VPS-Host zu beeintrÃ¤chtigen.
Die Plattform unterstÃ¼tzt jeden groÃŸen LLM-Anbieter Ã¼ber LiteLLM, sodass Sie OpenAI, Anthropic, Google, Ollama oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt als Reasoning-Backend konfigurieren kÃ¶nnen. Durch Self-Hosting bleiben Ihr Codebestand und Ihre Aufgabenhistorie auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne zusÃ¤tzliche GebÃ¼hren pro Aufgabe, abgesehen von denen, die Ihr LLM-Anbieter berechnet.
Hauptmerkmale von OpenHands
Autonome Code-AusfÃ¼hrung
Liest Dateien, schreibt Code, fÃ¼hrt Befehle aus und testet die Ausgabe iterativ â€” alles innerhalb einer isolierten Container-Sandbox pro Sitzung.
AnbieterÃ¼bergreifende LLM-UnterstÃ¼tzung
Bringen Sie Ihren eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Google oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt Ã¼ber die integrierte LiteLLM-Integration mit.
Web-Browsing und Suche
Dokumentationen durchsuchen, im Web suchen und Live-Daten abrufen im Rahmen mehrstufiger Forschungs- und Implementierungsaufgaben.
GitHub-Integration
Authentifizieren Sie sich bei GitHub, damit der Agent Repositories lesen, Branches erstellen, Ã„nderungen committen und Pull-Requests autonom Ã¶ffnen kann.
Arbeitsbereichs-Dateizugriff
Mounten Sie Ihr Projektverzeichnis, damit der Agent Ihre tatsÃ¤chlichen Quelldateien wÃ¤hrend jeder Programmiersitzung liest und modifiziert.
Sitzungspersistenz
Der Konversationsverlauf und der Agenten-Speicher bleiben Ã¼ber Sitzungen hinweg erhalten, sodass langwierige Arbeiten genau dort fortgesetzt werden kÃ¶nnen, wo sie aufgehÃ¶rt haben.
Warum OpenHands auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.