Saltcorn ist eine Open-Source No-Code-Plattform zum visuellen Erstellen datenbankgestützter Web- und Mobilanwendungen. Definieren Sie Tabellen, konfigurieren Sie umfangreiche Feldtypen, gestalten Sie Layouts in einem Drag-and-Drop-Builder, fügen Sie Aktionen und Workflows hinzu, und Saltcorn übernimmt das Backend, die Authentifizierung, die REST-API und das Rendering – kein Glue Code erforderlich.

Das Selbst-Hosting von Saltcorn auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, interne Aufzeichnungen und hochgeladene Dateien in Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren die Datenaufbewahrung, Integrationen, Plugin-Installationen und Zugriffsrollen und vermeiden eine nutzerbasierte Preisgestaltung, wenn Ihr Team oder Ihre Zielgruppe wächst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und persistente Volumes sowohl für die Datenbank als auch für hochgeladene Dateien.