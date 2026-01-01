Saltcorn als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code-Anwendungs-Builder zum Erstellen datenbankgesteuerter Web- und Mobil-Apps, ohne Backend-Code zu schreiben.
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Was Sie mit Saltcorn erstellen können
Saltcorn ist eine Open-Source No-Code-Plattform zum visuellen Erstellen datenbankgestützter Web- und Mobilanwendungen. Definieren Sie Tabellen, konfigurieren Sie umfangreiche Feldtypen, gestalten Sie Layouts in einem Drag-and-Drop-Builder, fügen Sie Aktionen und Workflows hinzu, und Saltcorn übernimmt das Backend, die Authentifizierung, die REST-API und das Rendering – kein Glue Code erforderlich.
Das Selbst-Hosting von Saltcorn auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, interne Aufzeichnungen und hochgeladene Dateien in Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren die Datenaufbewahrung, Integrationen, Plugin-Installationen und Zugriffsrollen und vermeiden eine nutzerbasierte Preisgestaltung, wenn Ihr Team oder Ihre Zielgruppe wächst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und persistente Volumes sowohl für die Datenbank als auch für hochgeladene Dateien.
Hauptmerkmale von Saltcorn
Visueller Layout-Builder
Gestalten Sie Listen-, Bearbeitungs- und Anzeigeansichten mit einem Drag-and-Drop-Builder, der von Craft.js unterstützt wird, indem Sie Felder, Aktionen und eingebettete Komponenten ohne Templating-Code mischen.
Relationale Tabellen
Modellieren Sie Ihre Daten mit typisierten Spalten, Fremdschlüsseln, berechneten Feldern und Einschränkungen in einem echten PostgreSQL-gestützten Schema anstatt einer flachen Tabelle.
Plugin-Ökosystem
Installieren Sie Community-Plugins für neue Feldtypen, Designs, Integrationen, Authentifizierungsanbieter und externe Datenquellen direkt über die Admin-Benutzeroberfläche.
Workflows und Aktionen
Lösen Sie serverseitige Aktionen, geplante Aufträge, Webhooks und Blockly-basierte Workflows aus, wenn sich Datensätze ändern, um Geschäftslogik ohne benutzerdefinierte Dienste zu automatisieren.
Rollenbasierter Zugriff
Definieren Sie Benutzerrollen und Berechtigungen pro Ansicht, damit interne Administratoren, Kundenkonten und öffentliche Besucher jeweils genau die Daten sehen, die sie sehen sollen.
Mobil und offline
Generieren Sie Capacitor-basierte mobile Apps aus Ihrem Saltcorn-Schema und Ihren Ansichten, mit Offline-Datensynchronisierung zurück zum zentralen PostgreSQL-Speicher.
Warum Saltcorn auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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