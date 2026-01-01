Glance mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Dashboard, das RSS-Feeds, Wetter, Serverstatistiken und mehr in einer Ansicht zusammenführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Glance erstellen können
Glance ist ein in Go entwickeltes, selbst gehostetes Dashboard, das Ihre wichtigen Informationsströme auf einer einzigen, anpassbaren Seite zentralisiert. Es unterstützt eine breite Palette von Widgets – RSS-Feeds, Wettervorhersagen, Hacker News, Reddit, YouTube-Kanäle, Serverstatistiken, Docker-Container-Status und mehr –, die alle in Echtzeit aktualisiert werden und dabei einen minimalen Ressourcenverbrauch aufweisen.
Das Hosten von Glance auf Ihrem VPS schützt die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten-Feeds und ermöglicht die Integration mit internen APIs und Diensten, die für Cloud-gehostete Alternativen nicht zugänglich sind. Eine Standardkonfiguration wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort nach der Bereitstellung auf ein funktionierendes Dashboard zugreifen können.
Hauptmerkmale von Glance
Vereinheitlichte Feed-Aggregation
Fassen Sie RSS-Feeds, Reddit-Beiträge, Hacker News und Social-Media-Updates in einer einzigen scrollbaren Dashboard-Ansicht zusammen.
Server- und Container-Überwachung
Überwachen Sie den Status von Docker-Containern und Servermetriken zusammen mit Ihren Content-Feeds, ohne die Tools wechseln zu müssen.
Umfangreiche Widget-Bibliothek
Kalender, Wetter, Marktdaten, YouTube-Kanäle und Twitch-Streams sind als konfigurierbare Widgets verfügbar.
Leichtgewichtige Go-Binärdatei
In Go für minimalen Speicher- und CPU-Verbrauch entwickelt, läuft Glance problemlos neben anderen Diensten auf einem gemeinsam genutzten VPS.
Benutzerdefinierte API-Integrationen
Verbinden Sie interne APIs und proprietäre Datenquellen, um private Metriken anzuzeigen, auf die gehostete Dashboards nicht zugreifen können.
Warum Glance auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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