SuperTokens ist eine Open-Source-Alternative zu proprietÃ¤ren Authentifizierungsdiensten wie Auth0 und Firebase Auth. Es bietet eine Backend-Core-API, in die Ihre Anwendungen mithilfe offizieller SDKs fÃ¼r React, Node.js, Python, Go und mobile Plattformen integriert werden. SuperTokens verwaltet E-Mail-/Passwort-Anmeldung, passwortlose AblÃ¤ufe, Social OAuth, Multi-Faktor-Authentifizierung, erweitertes Sitzungsmanagement mit automatischer Token-Aktualisierung und Schutz vor gÃ¤ngigen Authentifizierungsangriffen â€“ alles Ã¼ber eine gut dokumentierte API.

Das Selbst-Hosting von SuperTokens bedeutet, dass Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten in Ihrer PostgreSQL-Datenbank unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben, ohne nutzerbasierte Preise, die mit dem Wachstum Ihrer Anwendung steigen. Diese Vorlage stellt SuperTokens Core mit PostgreSQL bereit, bereit fÃ¼r den Produktionseinsatz.