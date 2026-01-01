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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mixpost erstellen können

Mixpost ist eine selbst gehostete Social-Media-Planungs- und Verwaltungsplattform, die als kostenlose Alternative zu Buffer, Hootsuite und anderen kommerziellen Social-Media-Planern entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Agenturen, Marketern und einzelnen Kreativen, Inhalte über mehrere soziale Netzwerke hinweg von einem einzigen Kalender aus zu planen, zu terminieren und zu veröffentlichen, ohne Kontogebühren, Beitragsbeschränkungen oder Analyse-Kontingente. Die übersichtliche Web-Benutzeroberfläche bietet visuelle Inhaltsplanung, eine Medienbibliothek, Beitrags-Vorlagen und plattformspezifisches Vorschau-Rendering.

Das Selbst-Hosting von Mixpost auf Ihrem VPS hält jeden Beitrag, jede geplante Warteschlange, jedes Analyseereignis und jedes verbundene soziale Konto innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie über einen Drittanbieter-SaaS zu leiten, der Preise ändern oder API-Ratenbegrenzungen auferlegen könnte.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Mixpost

Plattformübergreifende Planung

Planen Sie Beiträge für Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon und mehr über einen einheitlichen Kalender mit plattformspezifischer Vorschau und Anpassung.

Drag-and-Drop Kalender

Visueller Inhaltskalender mit Drag-and-Drop-Neuplanung, farbcodierten Kategorien und Massenoperationen zur Organisation von Kampagnen über mehrere Wochen hinweg.

Medienbibliothek

Integrierte Medienbibliothek mit Bild- und Video-Upload, automatischer Formaterkennung und wiederverwendbaren Assets über Beiträge und Vorlagen hinweg.

Mehrere Arbeitsbereiche

Organisieren Sie Konten und Kampagnen in separate Arbeitsbereiche mit Benutzerberechtigungen pro Arbeitsbereich — perfekt für Agenturen, die viele Kunden verwalten.

Genehmigungsworkflows

Optionale Genehmigungswarteschlangen ermöglichen es Teammitgliedern, Beiträge zur Überprüfung zu entwerfen, bevor sie geplant oder veröffentlicht werden, und unterstützen so die Arbeitsabläufe von Agenturkunden.

REST API

Eine vollständige REST-API ermöglicht Integrationen mit externen Tools – Content-Generatoren, Analyse-Dashboards oder benutzerdefinierten Anmeldeformularen, die in Warteschlangen eingespeist werden.

Warum Mixpost auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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