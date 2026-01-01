Rallly als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Planungstool zum gemeinsamen AuswÃ¤hlen des besten Datums und der besten Uhrzeit Ã¼ber Gruppen, Teams und Zeitzonen hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rallly erstellen kÃ¶nnen
Rallly ist ein datenschutzfreundliches Open-Source-Tool fÃ¼r Terminplanung und Gruppenumfragen, das Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Anwendungen ersetzen soll. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datums-/Zeitoptionen, teilen einen Link, und die Teilnehmer wÃ¤hlen die fÃ¼r sie passenden Zeitfenster aus â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich. Das Dashboard des Organisators hebt dann die beliebtesten Zeitfenster hervor, was die BestÃ¤tigung des endgÃ¼ltigen Termins erleichtert.
Wenn Sie Rallly auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben E-Mails der Teilnehmer, Antwortdaten und Besprechungsthemen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem externen Planungsdienst. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefiniertes Branding und E-Mail-Magic-Link-Authentifizierung fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Verein.
Hauptmerkmale von Rallly
Gruppendatum-Umfragen
Mehrere Datums- und Zeitoptionen vorschlagen, VerfÃ¼gbarkeit von Eingeladenen einholen und den besten Termin ermitteln â€” Umfragen im Doodle-Stil ohne GebÃ¼hren pro Umfrage.
Zeitzonenbewusst
Alle Optionen werden automatisch in der lokalen Zeitzone jedes Befragten angezeigt, sodass verteilte Teams Termine ohne Kopfrechnen auswÃ¤hlen kÃ¶nnen.
Nichtssagende Antworten
Eingeladene stimmen mit einem Namen und optionaler E-Mail ab â€” keine Registrierung, kein Passwort, keine HÃ¼rden â€” wÃ¤hrend Organisatoren Konten zur Verwaltung von Umfragen fÃ¼hren.
Magic-Link-Login
Organisatoren melden sich Ã¼ber per E-Mail versandte Magic Links anstelle von PasswÃ¶rtern an, wodurch die AngriffsflÃ¤che fÃ¼r Anmeldedaten gering gehalten wird, ohne den Komfort zu beeintrÃ¤chtigen.
Gesperrte und ausgeblendete Optionen
Sperren Sie eine gewÃ¤hlte Option, um Antworten einzufrieren, oder blenden Sie Optionen aus, nachdem die Abstimmung geschlossen wurde â€“ nÃ¼tzlich, um die endgÃ¼ltige Auswahl ohne weitere Ã„nderungen zu bestÃ¤tigen.
Benutzerdefiniertes Branding
Legen Sie Ihren eigenen Seitennamen, Ihr Logo und Ihr Thema fest, damit Umfragen sich wie ein Teil Ihrer Organisation anfÃ¼hlen und nicht wie eine generische SaaS-Landingpage.
Warum Rallly auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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