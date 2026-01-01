Rallly ist ein datenschutzfreundliches Open-Source-Tool fÃ¼r Terminplanung und Gruppenumfragen, das Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Anwendungen ersetzen soll. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datums-/Zeitoptionen, teilen einen Link, und die Teilnehmer wÃ¤hlen die fÃ¼r sie passenden Zeitfenster aus â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich. Das Dashboard des Organisators hebt dann die beliebtesten Zeitfenster hervor, was die BestÃ¤tigung des endgÃ¼ltigen Termins erleichtert.

Wenn Sie Rallly auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben E-Mails der Teilnehmer, Antwortdaten und Besprechungsthemen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem externen Planungsdienst. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefiniertes Branding und E-Mail-Magic-Link-Authentifizierung fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Verein.