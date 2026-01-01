Navidrome als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der Ihre persönliche Sammlung überall über den Browser oder Subsonic-kompatible Apps abspielt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Navidrome erstellen können
Navidrome ist ein leichter, schneller Musik-Streaming-Server, der Ihnen Spotify-ähnlichen Zugriff auf Ihre eigene Musiksammlung von jedem Gerät aus ermöglicht. Er scannt automatisch Ihre Musikordner, extrahiert Metadaten und stellt MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- und OPUS-Dateien über eine moderne Weboberfläche und eine Subsonic-kompatible API bereit, die von Dutzenden mobiler Apps wie DSub, Symfonium und Feishin unterstützt wird. Die Unterstützung mehrerer Benutzer bedeutet, dass jeder Hörer seine eigenen Wiedergabelisten, Bewertungen und Hörstatistiken erhält.
Das Selbst-Hosting von Navidrome bedeutet permanenten Zugriff auf jedes Album, das Sie besitzen, unabhängig von Lizenzänderungen oder Dienstabschaltungen. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Komprimierung der Audioqualität und kein Verhaltens-Tracking – nur Ihre Musik, in voller Qualität von Ihrer eigenen Infrastruktur gestreamt.
Hauptmerkmale von Navidrome
Subsonic API Kompatibel
Funktioniert mit Dutzenden von mobilen Apps auf iOS und Android, sodass Sie Ihren bevorzugten Player auswählen können, ohne an einen proprietären Client gebunden zu sein.
Multiformat-Unterstützung
Streamt MP3, FLAC, AAC, OGG und OPUS mit On-the-fly-Transkodierung, um die Bitrate für langsamere Verbindungen anzupassen, ohne die Quellqualität zu verlieren.
Automatisches Scannen der Bibliothek
Scannt Musikordner automatisch nach einem konfigurierbaren Zeitplan und extrahiert Metadaten und Album-Cover, damit Ihre Bibliothek aktuell bleibt, wenn Sie Dateien hinzufügen.
Mehrbenutzer-Hören
Jeder Nutzer erhält unabhängige Wiedergabelisten, Sternebewertungen und einen Hörverlauf auf einem gemeinsamen Server, ohne jemand anderen zu stören.
Last.fm-Scrobbling
Verfolgt Ihre Hörhistorie automatisch auf Last.fm und ListenBrainz und hält Ihre Wiedergabezahlen und Ihr Musikprofil auf dem neuesten Stand.
Warum Navidrome auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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