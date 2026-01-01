Mage AI ist eine Datenpipeline-Plattform der nächsten Generation, die eine Entwicklungsumgebung im Notebook-Stil mit produktionsreifer Orchestrierung kombiniert. Dateningenieure und -analysten erstellen ETL-Pipelines mit Python, SQL oder R in einem interaktiven Editor, testen sie inkrementell und planen und überwachen sie dann im großen Maßstab. Integrationen mit PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 und Dutzenden anderer Quellen und Ziele decken die meisten Datenstack-Konfigurationen ab.

Das Selbst-Hosting von Mage AI auf Ihrem VPS hält sensible Produktionsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, eliminiert Cloud-Preise pro Ausführung und bietet Teams eine dedizierte Pipeline-Umgebung, die mit ihren Workloads ohne Anbieterbeschränkungen skaliert.