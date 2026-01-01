Mage AI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Datenpipeline-Plattform zum Erstellen, Ausführen und Verwalten von ETL-Workflows mit Python, SQL und R.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mage AI erstellen können
Mage AI ist eine Datenpipeline-Plattform der nächsten Generation, die eine Entwicklungsumgebung im Notebook-Stil mit produktionsreifer Orchestrierung kombiniert. Dateningenieure und -analysten erstellen ETL-Pipelines mit Python, SQL oder R in einem interaktiven Editor, testen sie inkrementell und planen und überwachen sie dann im großen Maßstab. Integrationen mit PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 und Dutzenden anderer Quellen und Ziele decken die meisten Datenstack-Konfigurationen ab.
Das Selbst-Hosting von Mage AI auf Ihrem VPS hält sensible Produktionsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, eliminiert Cloud-Preise pro Ausführung und bietet Teams eine dedizierte Pipeline-Umgebung, die mit ihren Workloads ohne Anbieterbeschränkungen skaliert.
Hauptmerkmale von Mage AI
Notebook-Stil-Entwicklung
Erstellen und testen Sie Pipeline-Blöcke interaktiv in einer Browser-IDE, bevor Sie sie für geplante Produktionsläufe freigeben.
Python, SQL & R Unterstützung
Schreiben Sie Transformationslogik in der Sprache, die Ihr Team bereits verwendet, indem Sie Python- und SQL-Blöcke in derselben Pipeline mischen.
Integrierte Orchestrierung
Planen Sie Pipelines, definieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und überwachen Sie Ausführungen von einem einheitlichen Orchestrierungs-Dashboard aus.
Umfangreiche Integrationen
Verbinden Sie sich mit Datenbanken, Data Warehouses, Cloud-Speichern und APIs mit vorgefertigten Konnektoren, die die meisten Data-Stack-Tools abdecken.
Git-Integration
Versionskontrolle von Pipeline-Code mit nativer Git-Unterstützung für kollaborative Entwicklung und Änderungsverfolgung.
Warum Mage AI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.