CryptPad ist eine quelloffene, Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Büro-Suite. Im Gegensatz zu Cloud-Editoren, die Dokumente im Klartext auf dem Server speichern, verschlüsselt CryptPad alles im Browser, bevor es den Server erreicht – das bedeutet, der Host hat niemals Zugriff auf das, was Benutzer schreiben, zeichnen oder erstellen. Diese Zero-Knowledge-Architektur macht es geeignet für Teams, die sensible Informationen verarbeiten, Organisationen, die strengen Datenschutzbestimmungen unterliegen, oder jeden, der Echtzeit-Zusammenarbeit wünscht, ohne einem Dienstanbieter seine Inhalte anzuvertrauen.

Das Selbst-Hosting von CryptPad auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Dokumente, Benutzerdaten und den Speicher Ihres Teams – ohne Nutzungsbeschränkungen, Abonnementgebühren und externe Cloud-Abhängigkeit.