CryptPad als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite, bei der der Server niemals den Inhalt Ihrer Dokumente sieht.
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Was Sie damit bauen können CryptPad
CryptPad ist eine quelloffene, Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Büro-Suite. Im Gegensatz zu Cloud-Editoren, die Dokumente im Klartext auf dem Server speichern, verschlüsselt CryptPad alles im Browser, bevor es den Server erreicht – das bedeutet, der Host hat niemals Zugriff auf das, was Benutzer schreiben, zeichnen oder erstellen. Diese Zero-Knowledge-Architektur macht es geeignet für Teams, die sensible Informationen verarbeiten, Organisationen, die strengen Datenschutzbestimmungen unterliegen, oder jeden, der Echtzeit-Zusammenarbeit wünscht, ohne einem Dienstanbieter seine Inhalte anzuvertrauen.
Das Selbst-Hosting von CryptPad auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Dokumente, Benutzerdaten und den Speicher Ihres Teams – ohne Nutzungsbeschränkungen, Abonnementgebühren und externe Cloud-Abhängigkeit.
Hauptmerkmale von CryptPad
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Der gesamte Dokumentinhalt wird im Browser verschlüsselt, bevor er den Server erreicht, sodass der Host — einschließlich Ihnen — niemals gespeicherte Dokumente lesen kann.
Vollständige Büro-Suite
Erstellen und bearbeiten Sie gemeinsam Rich-Text-Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Codedateien, Kanban-Boards, Whiteboards und Formulare — alles in Echtzeit.
Gastzusammenarbeit
Teilen Sie jedes Dokument per Link, und Mitarbeiter können es bearbeiten, ohne ein Konto registrieren zu müssen, während die vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchgehend aufrechterhalten wird.
Teamlaufwerke
Organisieren Sie Dokumente in freigegebenen Team-Laufwerken mit Ordnerstrukturen und detaillierten Zugriffsrechten für verschiedene Mitglieder oder Gruppen.
Keine Klartextspeicherung auf dem Server
Selbst wenn der Server kompromittiert wird, bleiben gespeicherte Daten verschlüsselter Chiffretext, der ohne die nur von den Clients gehaltenen Verschlüsselungsschlüssel nicht gelesen werden kann.
Warum CryptPad auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.