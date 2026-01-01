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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Errbit erstellen können

Errbit ist ein Open-Source-Fehler-Tracker, der als direkter Ersatz für die Airbrake-API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Notifier – einschliesslich des offiziellen Gems für Ruby und Rails, airbrake-js für Browser und Node sowie Community-Bibliotheken für Python, PHP und mehr – kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Backtraces und den Anforderungskontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.

Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hält vollständige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu übergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne Fehlerdatensätze, unterstützt benutzerspezifische Benachrichtigungsregeln pro App und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, sodass Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow gelangen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Errbit

Airbrake API-kompatibel

Richten Sie jeden bestehenden Airbrake-Notifier auf Errbit aus, ohne Codeänderungen vorzunehmen — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP und Community-Bibliotheken funktionieren alle sofort.

Intelligente Fehlergruppierung

Konfigurierbares Fingerprinting dedupliziert identische Ausnahmen über Bereitstellungen, Umgebungen und Instanzen hinweg, sodass Sie die Grundursachen angehen können, anstatt sich mit wiederholtem Rauschen zu befassen.

Multi-App-Isolation

Verfolgen Sie Fehler von vielen Diensten in einer einzigen Errbit-Instanz, mit Umgebungen pro Anwendung, Beobachtern, Benachrichtigungsschwellen und Zugriffskontrollen.

Issue-Tracker-Integration

Erstellen Sie GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- und Trac-Issues direkt aus einem Errbit-Fehler, um Produktionsfehler in Ihrem bestehenden Workflow sichtbar zu halten.

OAuth- und LDAP-Login

Authentifizieren Sie Benutzer über GitHub, Google oder LDAP und stellen Sie Konten aus Ihrer GitHub-Organisation bereit, ohne einen separaten Identitätsspeicher verwalten zu müssen.

E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen

Benachrichtigen Sie Beobachter per E-Mail bei konfigurierbaren Ereignisschwellenwerten und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, HipChat, Campfire oder benutzerdefinierte Webhooks für Chat-zentrierte Teams.

Warum Errbit auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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