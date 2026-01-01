Errbit ist ein Open-Source-Fehler-Tracker, der als direkter Ersatz für die Airbrake-API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Notifier – einschliesslich des offiziellen Gems für Ruby und Rails, airbrake-js für Browser und Node sowie Community-Bibliotheken für Python, PHP und mehr – kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Backtraces und den Anforderungskontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.

Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hält vollständige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu übergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne Fehlerdatensätze, unterstützt benutzerspezifische Benachrichtigungsregeln pro App und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, sodass Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow gelangen.