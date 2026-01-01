ErsatzTV mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter IPTV-Server, der eine persönliche Medienbibliothek in benutzerdefinierte 24/7 Live-TV-Kanäle mit elektronischem Programmführer verwandelt.
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Was Sie mit ErsatzTV erstellen können
ErsatzTV ist eine quelloffene, selbst gehostete Plattform, die eine persönliche Medienbibliothek – Plex, Jellyfin, Emby oder lokale Dateien – in live, individuell geplante Fernsehkanäle mit einem echten elektronischen Programmführer verwandelt. Kanäle werden als M3U/HLS-Wiedergabelisten gestreamt, die jeder IPTV-fähige Client empfangen kann: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, Smart-TVs, Set-Top-Boxen und mobile Apps.
Das Selbst-Hosting von ErsatzTV auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen privaten klassischen Kabelersatz, der vollständig aus Medien besteht, die Sie bereits besitzen, ohne ein Streaming-Dienst-Abonnement oder Werbeunterbrechungen. Planen Sie Themen-Marathons, Nachrichten-Rotationen, Musikvideo-Kanäle oder Kinderprogrammblöcke, und sehen Sie diese dann auf jedem Gerät an, das IPTV unterstützt.
Hauptmerkmale von ErsatzTV
Benutzerdefinierte Rund-um-die-Uhr-Kanäle
Erstellen Sie beliebig viele Live-Kanäle, indem Sie Sammlungen, Wiedergabelisten und Planungsregeln zu Rund-um-die-Uhr-Streams kombinieren.
IPTV- und EPG-Ausgabe
Stellen Sie Kanäle als M3U-Wiedergabelisten mit einem vollständigen XMLTV-Programmführer bereit, sodass jeder IPTV-Client wie Kabelfernsehen empfangen kann.
Plex / Jellyfin / Emby
Direkt in bestehende Medienserver-Bibliotheken einbinden oder lokale Ordner scannen, damit dieselben Medien VOD-Apps und Ihre TV-Kanäle versorgen.
Hardware-Transkodierung
Optionale NVENC-, QSV-, VAAPI-, AMF- und VideoToolbox-Beschleunigung, um die CPU-Auslastung beim Bereitstellen von Live-Streams überschaubar zu halten.
Wasserzeichen und Bumper
Kanal-Wasserzeichen überlagern, Bumper und Intros einfügen und das Programm mit benutzerdefinierten Interstitials unterbrechen, um ein echtes Kanalgefühl zu erzeugen.
Musikvideokanäle
Musikvideos und Audio in chronologische oder thematische Kanäle mischen, komplett mit Cover-Anzeige und metadatengesteuerter Planung.
Warum ErsatzTV auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.