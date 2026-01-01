Browserless mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Headless Chrome als Dienst mit einer REST- und WebSocket-API für Web-Scraping, PDF-Generierung und automatisiertes Testen.
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Was Sie damit bauen können Browserless
Browserless verwandelt Headless Chrome in einen netzwerkzugänglichen Dienst und beseitigt die Komplexität der Verwaltung von Browserprozessen, Speicherlecks und Abhängigkeitskonflikten innerhalb Ihrer eigenen Anwendungen. Entwickler verbinden sich über eine REST-API oder WebSocket mit Puppeteer, Playwright oder Selenium – Browserless übernimmt automatisch den Sitzungslebenszyklus, die Ressourcenbereinigung und die gleichzeitige Ausführung.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Browserkonfiguration, User Agents und Proxy-Einstellungen, während gleichzeitig die pro-Anfrage-Gebühren entfallen, die von Cloud-Browser-Automatisierungsdiensten erhoben werden. Sensible Scraping-Logik und extrahierte Daten bleiben innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, und Sie können die Parallelitätsgrenzen an die verfügbaren Ressourcen anpassen.
Hauptmerkmale von Browserless
REST- und WebSocket-API
Steuern Sie Chrome programmatisch über HTTP oder WebSocket, kompatibel mit Puppeteer, Playwright und Selenium, ohne Ihren bestehenden Code zu ändern.
PDF- und Screenshot-Generierung
Rendern Sie jede URL oder HTML in ein pixelgenaues PDF oder einen Screenshot mit flexiblen Optionen für Viewport, Papiergröße und Element-Targeting.
Gleichzeitige Sitzungsverwaltung
Browserless reiht mehrere parallele Browsersitzungen ein und verwaltet sie, bereinigt Ressourcen automatisch, damit Ihrem Host nie der Speicher ausgeht.
Token-basierte Authentifizierung
Ein vorgenerierter API-Token beschränkt den Zugriff auf Ihren Browserdienst und verhindert die unbefugte Nutzung Ihrer Rechenressourcen.
JavaScript-gerendertes Scraping
Führt vollständiges clientseitiges JavaScript auf Zielseiten aus, wodurch es möglich wird, Daten aus SPAs und dynamisch geladenen Inhalten zu extrahieren, die statische Scraper nicht erreichen können.
Warum Browserless auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.